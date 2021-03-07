Короваев, Журавлев и Бабинец – лучшие игроки чемпионата УХЛ Париматч в феврале

Украинская хоккейная лига и Parimatch продолжают традицию определения лучших игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч.

Лучшим вратарём февраля стал голкипер "Краматорска" Денис Короваев. В 5 матчах из 7 "жёлто-чёрные" выигрывали, обыграв бронзового и серебряного призёров минувшего сезона, а игру против киевского "Сокола" голкипер провёл "всухую". Всего же в 7 матчах вратарь отбил 93,1% бросков при показателе надёжности 2.46.

Лучшим защитником месяца назван представитель "Донбасса" Егор Журавлёв. В 6 матчах лидер обороны дончан забросил одну шайбу, заработав коэффициент полезности +8. Все встречи Журавлёв провёл с положительным, либо нулевым микро-матчем.

Лучшим нападающим месяца стал форвард "Белого Барса" Сергей Бабинец. Вернувшись на лёд после травмы, Бабинец возглавил атаку белоцерковцев. С 13 (6+7) очками в 9 матчах, лишь в одной игре форвард не набирал результативных баллов. В том числе отмечался Бабинец в матчах, где "барсы" брали очки – с "Днепром", "Ледяными Волками", "Соколом" и "Краматорском".

Автором лучшей шайбы февраля стал нападающий "Ледяных Волков" Шейн Хеффернан, который принёс своей команде победу над "Днепром" в серии буллитов. Хефферанан заложил вираж, выехал ближе к пятаку, обманув голкипера, и вместо того, чтобы бросать, перевел шайбу на правую руку и завёл шайбу за щитки Хомутова:

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель Parimatch Вадим Мисюра.