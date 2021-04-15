Хоккеисты из "ЛНР" побили российских игроков, обидевшись за поражение. Видео
12-летние хоккеистами из луганского клуба "Дизель" устроили массовую драку с ровесниками из воронежского "Созвездия".
Инцидент произошел на матче в Старом Осколе в рамках весеннего Кубка первенства России по хоккею среди юношей 2008 года рождения.
Как только прозвучала финальная сирена и объявили победителей, луганчане подъехали к воронежским ребятам и начали с ними потасовку.
По информации местных СМИ, причиной конфликта стал проигрыш луганских хоккеистов. "Воронежцы победили их со счетом 7:4, и ребята очень расстроились", – рассказали в команде из Луганска.
Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеисты киевского "Сокола" в третьем четвертьфинальном поединке плей-офф чемпионата Украины устроили массовую потасовку с соперниками из "Мариуполя".
Ранее главный тренер "Алании" из Владикавказа стал зачинщиком массовой потасовки после игры 27-го тура Футбольной национальной лиги России (второй по силе дивизион страны) между "Аланией" и "Томью"
Наставника удалили на 95-й минуте. После финального свистка коуч "Алании" все же добрался до арбитра и ударил его в жив