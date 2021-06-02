Где смотреть онлайн Россия – Канада: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборные Олимпийского комитета России (ОКР) и Канады сыграют в классическом противостоянии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Поединок пройдет на льду Олимпийского центра столицы Латвии Риги. Начало игры – в 20:15 по киевскому времени.

Увидеть битву за выход в полуфинал можно будет благодаря видеосервису Megogo, который показывает матчи чемпионата в Украине. Российские болельщики смогут поддержать свою команду в прямом эфире на "Матч ТВ". А в Беларуси игру покажет местный вещатель "Беларусь 5".

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Отметим, что россияне стали победителями группы А, опередив на два очка сборные Швейцарии и Словакии. Кроме того, подопечные Валерия Брагина выбили из турнира команду Швеции, обыграв ее по буллитам. Скандинавы впервые в истории не смогли пройти групповой турнир ЧМ.

В свою очередь канадцы установили исторический антирекорд, проиграв три стартовые игры. "Кленовые листья" сумели совершить камбэк и выйти в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧМ по хоккею в Латвии ознаменовался дипломатическим скандалом с флагом Беларуси. Власти Риги приняли решение заменить его на оппозиционный бело-красно-белый после ареста журналиста Романа Протасевича.

Представители принимающего города назвали этот шаг актом поддержки всех жертв режима Александра Лукашенко. В ответ в Минске предложили послу Латвии покинуть страну, а в Риге заявили о высылке белорусских дипломатов и посла.

Сам Лукашенко заявил, что у него ситуация вызвала гордость за национальную символику. А в России депутат Госдумы Дмитрий Свищев обозвал Латвию страной-попрошакой, которая находится под влиянием НАТО.