Финские хоккеисты обыграли словаков и вышли в финал на победителя пары ОКР – Швеция

В Пекине-2022 определился первый финалист мужского хоккейного турнира – одного из самых зрелищных мероприятий Олимпийских игр. В пятницу, 18 февраля, утром сборная Финляндия с трудом обыграла Словакию (2:0) и второй раз в своей истории вышла в финал.

Все решила шайба, заброшенная скандинавами на 16-й минуте первого периода. Усилия партнеров завершил Саккари Маннинен.

Интересно, что за весь матч финны не заработали ни одного удаления, а соперники трижды побывали на скамейке штрафников. Причем, во втором периоде словаки более минуты играли втроем против пятерки "Суоми".

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По броскам наши западные соседи даже превзошли финскую команду (28-27), но ни одной шайбы забросить так и не смогли. А скандинавы второй раз отличились в концовке – голом в пустые ворота, когда словаки поменяли голкипера на полевого игрока.

Таким образом, Финляндия второй раз в своей истории пробилась в финал Олимпиады. В итальянском Турине-2006 она проиграла Швеции. Также "серебро" эта команда брала в канадском Калгари-1988, но тогда медали разыгрывали в круговом турнире.

В решающем поединке Пекина-2022 финны в воскресенье, 20 февраля, сразятся с победителем пары Швеция – ОКР.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале женского турнира Пекина-2022. Только эти две команды брали "золото" Олимпиад.

Напомним, где смотреть хоккей ОКР – Швеция: узнавайте расписание трансляций полуфинала Олимпиады, который начнется в 15:10 по киевскому времени 18 февраля.