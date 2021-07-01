Федерация хоккея Украины презентовала план развития до 2033-го года

Президент федерации хоккея Украины Георгий Зубко анонсировал перезагрузку работы ФХУ, сообщает Укринформ. По словам президента федерация подготовит программу развития до 2033-го года с шестью основными направлениями.

"После того, как президент подчеркнул о желании провести в Украине Олимпиаду в 2034 году мы пришли к выводу, что нам нужно наметить план развития хоккея к 2033 году. Мы ставим перед собой следующие цели: вернуть узнаваемость хоккея, построить необходимую инфраструктуру, наладить сотрудничество с профессиональными клубами и игроками, наработать методику подготовки молодого спортсмена, создать тренерскую школу и поддерживать любительский хоккей", - сказал Георгий Зубко.

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Кроме того, он считает, что изменение айдентики (логотипа) является двигателем к дальнейшим изменениям в украинском хоккее.

"Мы решили начать с изменения айдентики. Это будет свидетельствовать о том, что процесс смог запущен. Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленных результатов. Конфликт с украинской хоккейной лигой исчерпан. Мы будем сотрудничать, помогать друг другу, чтобы улучшить уровень украинского хоккея, построить украинскую хоккейную мечту", - добавил президент федерации хоккея Украины.

"Реализовать запланированное будет невозможно без качественного сотрудничества лиги и федерации. Украинский хоккей требует изменений, требует титанической работы. Верю, что все получится. Желаю нашим хоккеистам начать новый сезон в новой улучшенной хоккейной среде", - высказался знаменитый украинский хоккеист Вадим Шахрайчук.

Президент федерации хоккея Украины заявил, что уже в августе будет полностью готов фундаментальный документ, в котором распишут пути и сроки достижения поставленных целей.

Фото: ФХУ