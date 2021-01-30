'Донбасс' прервал 12-матчевую беспроигрышную серию 'Кременчука'

30 января, в Дружковке состоялся центральный поединок 30-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч - "Донбасс" принимал "Кременчук".

Матч команды начали на высоких скоростях, сходу обрушив на ворота противников шквал опасных моментов. Первыми свой шанс смогли реализовать дончане - Монс на добивании прошил Давлетшина и открыл счет в матче. Роль догоняющего "Кременчук" играл недолго - уже спустя 5 минут Савченко сравнял цифры на табло. Таким образом, на первый перерыв команды ушли с равным счетом на табло.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой - команды по два раза обменялись заброшенными шайбами и на перерыв снова ушли с равным счетом на табло - 3:3. Сначала на шайбу Пукса ответил Захаров, а потом по шайбе забросили лучшие бомбардиры команд Сигарёв и Денискин.

В третьем периоде команды существенно сбавили обороты, понимая цену любой ошибки. Именно поэтому третью двадцатиминутку клубы провели без заброшенных шайб, переведя матч в овертайм.

Однако, и дополнительное время не решило судьбу матча, что означало серию буллитов. В серии послематчевых бросков сильнее оказался "Донбасс", а команды разделили между собой 3 очка.

"Донбасс" - "Кременчук" 4:3 ПБ (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Монс (Туркин, Захаров), 06:34; 1:1 Савченко (Грицких, Киселёв), 11:13; 1:2 Пукс (Хришпенц, Савицкий), 22:18; 2:2 Захаров (Монс, Кожевников), 23:23; 3:2 Сигарёв (Кобелев, Буценко), 32:40; 3:3 Денискин (Варава), 33:38; 4:3 Монс - победный буллит.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Тунхузин, Кожевников - Кобелев, Журавлёв - Курбатов; Монс - Туркин - Захаров (К), Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Милёхин - Карамнов - Пересунько.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлев - Варава, Александров - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко; Коробов - Дубинин - Денискин (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицкий - Пукс (А) - Тютченко, Савченко - Смирнов - Киселёв (К).