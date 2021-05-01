"Донбасс" подписал двух хоккеистов киевского "Сокола" – СМИ

Хоккейный клуб "Донбасс" подписал троих украинских игроков, два из которых представляли киевский "Сокол", а еще один выступал за белоцерковский "Белый Барс", сообщает паблик "Хоккейная Украина".

По сообщению СМИ контракты рассчитаны минимум на два год

Список трансферов выглядит следующим образом:

1) Феликс Морозов ("Сокол", 21 год, 30 очков в сезоне 20/21)

2) Дмитрий Даниленко ("Белый Барс", 21 год, 34 очка в сезоне 20/21)

3) Виталий Андрейкив ("Сокол", 25 лет, 8 очков в сезоне 20/21)

По утверждению прессы, "Донбасс" продолжает работу на трансферном рынке, не ограничиваясь вышеперечисленными переходами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля ХК "Донбасс" в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Украины, выиграв розыгрыш Украинской хоккейной лиги.

В финальной серии сезона 2020/2021 подопечные Павла Микульчика за четыре матча одолели именно столичный "Сокол".