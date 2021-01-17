'Донбасс' без особых проблем переиграл 'Мариуполь' в УХЛ

16 января, в Дружковке состоялся второй поединок 26-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" на своей площадке принимал "Мариуполь".

В первом периоде гости полностью провалили игру. Уже на третий минуте Лялька с передачи Коренчука открыл счет, а потом "Донбасс" усилиями Туркина, Сигарёва и Милёхина еще трижды забивал голы - дважды дончане сумели реализовать большинство. В свою очередь, реализовать свою попытку большинства, у подопечных Витера не получилось. После первого периода счет на табло показывал 4:0 в пользу "Донбасса".

Во второй двадцатиминутке гости заиграли более активно и смело впереди, а также уверенней и надежней в защите. Правда, стоит отметить хорошую игру вратаря мариупольцев Дуве, который заменил Мамедова.

В первые пять минут второго периода команды обменялись 100% голевыми моментами. Заиграв уверенней впереди на контратаках, гости смогли размочить счет. Красивым голом отметился форвард "Мариуполя" Агеев. Через минуту "Донбасс" ответил заброшенной шайбой - точным броском отметился Пересунько.

5:1 в пользу "Донбасса" - с таким счетом команды направлялись в раздевалки после второго периода.

В начале заключительной двадцатиминутке команды обменялись шайбами. У "Донбасса" вторым голом в матче отметился Туркин, а у "Мариуполя" - Зайцев.

В оставшиеся время на площадке была равная игра. Было заметно, что дончане свое преимущество в счете не отдадут сопернику. С мощными и опасными бросками здорово справлялись вратари обеих команд.

В результате поединок завершился со счетом 6:2 в пользу дончан.

"Донбасс" - "Мариуполь" 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Лялька (Коренчук – Пангелов-Юлдашев), 2:02; 2:0 – Туркин (Лялька - Казаковцев), 10:56; 3:0 – Сигарёв (Шишлянников), 14:08; 4:0 – Милёхин (Сигарёв - Бирюков), 19:36; 4:1 – Агеев (Дурдыев), 31:52; 5:1 – Пересунько (Милёхин - Григорьев), 32:39; 6:1 – Туркин (Монс - Казаковцев), 43:55; 6:2 – Зайцев (Чердак - Цыкало), 45:10;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Тунхузин, Кожевников - Кобелев, Колесниковс - Григорьев; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук, Милёхин - Разумов - Пересунько.

Мариуполь: Мамедов (Дуве); Скурихин - Цыкало, Костарев - Гуров, Фроленко - Петрухно (А), Филимонов - Мельников; Чердак (К) - Корчоха - Агеев (А), Зайцев - Ромащенко - Бондаренко, Луговой - Мазур - Мостовой, Дурдыев - Олейник - Тимченко.