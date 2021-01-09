'Днепр' на классе разгромил 'Белый Барс' в УХЛ

9 января, в стартовом матче 24-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч сошлись "Днепр" и "Белый Барс".

Гораздо активнее первый период начали херсонцы, сходу закрыв "Белый Барс" в их зоне и не позволяя противнику даже строить атаки на ворота Петрова. Такой прессинг за первые 10 минут матча вылился в две заброшенные шайбы - Крысанов и Матусевич дали "Днепру" комфортное преимущество.

Во второй половине периода белоцерковцы собрались и перешли к активным атакующим действиям, создавая у ворот Петрова массу острых моментов, но голкипер "щук" выстоял и на первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Старт второго периода также прошел под полным контролем команды из Херсона - Панасенко и Афанасьев забросили по шайбе и сделали отличный задел на победу для "Днепра". Тем не менее "Белый Барс" все же смог распечатать ворота Петрова - Бородай в меньшинстве лишил голкипера права на шатаут. Однако, то же удаление реализовал и "Днепр" - ровно через 37 секунд в большинстве отличился Швецов и зафиксировал на табло 5:1 в пользу своей команды.

В третьем периоде "щукам" удалось довести счет до разгромных 9:1 - по шайбе забросили Целогородцев и Никонов, а также дублем отметился Каракулько. Таким образом, херсонцы выиграли в третьем матче кряду и продолжают удерживать четвертое место в таблице.

Отметим, что по ходу этого матча 5 (2+3) очков на свой счет записал Александр Каракулько и еще 4 (1+3) балла - на счету Антона Крысанова.

"Днепр" - "Белый Барс" 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 Крысанов (Воробьев), 02:26; 2:0 Матусевич (Панасенко), 09:06; 3:0 Панасенко (Каракулько), 24:57; 4:0 Афанасьев (Дорофеев, Каракулько, больш.), 27:13; 4:1 Бородай (меньш.), 31:33; 5:1 Швецов (Каракулько, Крысанов, больш.), 32:10; 6:1 Целогородцев (Крысанов), 43:07; 7:1 Никонов (Ратушный, Швецов), 48:02; 8:1 Каракулько (Крысанов, Дорофеев), 49:47; 9:1 Каракулько (Чернышенко, Воробьев), 50:08;

Днепр: Петров (Хомутов); Белоусов - Декало, Дорофеев - Ратушный, Афанасьев (К) - Матусевич; Янишевский (А) - Гасников (А) - Целогородцев, Швецов - Крысанов - Воробьёв, Панасенко - Чернышенко - Каракулько, Мельник - Ганута - Никонов.

Белый Барс: Полгородник (Кучер - с 09:06); Логач - Ядловский (А), Грицюк - Гребеник (А), Будько - Портной; Благой (К) - Даниленко - Мороз, Грабовецкий - Ружников - Бородай, Удовиченко - Качан - Тищенко, Петрошенко - Собко - Киселёв.