Чемпион мира с украинской фамилией пьяным устроил ДТП и спокойно заснул в разбитой машине

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Швеции по хоккею Томми Сало получил два месяца тюрьмы за пьянство за рулем.

49-летний олимпийский чемпион-1994 устроил дорожно-транспортное происшествие на трассе около Кепинга (город на юге Швеции).

Бывший голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" и "Эдмонтона" не справился с управление и врезался в заградительный барьер. После этого Сало заснул, где его в таком виде и обнаружила полиция. Несмотря на то, что за ним образовалась большая пробка и постоянно гудели звуковые сигналы, бывший спортсмен спокойно спал в разбитой машине, сообщает Aftonbladet.

Драгер показал 0,3% алкоголя в крови, что в 15 раз превышает допустимые нормы в Швеции. По мнению копов. Сало периодически останавливался, чтобы употребить что-то горячительное.

"То, что написано в протоколе - это неправда. Я довольно много выпил за два дня, отдыхая на западном побережье и выпил накануне вечером, а потом поехал домой раньше, чем планировал", – прокомментировал ситуацию экс-хоккеист.

В суде он также сказал, что не помнит, чтобы он врезался в ограждение, и что машина не имела повреждений.

"Не помню, почему остановил машину, но считаю, что просто остановился. Я не помню ничего странного в поездке. Скорость была нормальная. Помню только, что была хорошая летняя погода и что я много разговаривал по телефону", – подытожил Сало.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Европы 2012 года по футболу в составе сборной Италии попал в реанимацию после дорожно-транспортного происшествия в Риме.