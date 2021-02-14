"Белый Барс" вновь уступил "Краматорску" в овертайме в УХЛ

14 февраля, состоялся перенесенный поединок 2-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в котором "Белый Барс" принимал "Краматорск".

Стартовые минуты первого периода остались за белоцерковцами, которые благодаря точному броску Бабинца быстро изменили нули на табло. Пропущенная шайба разозлила подопечных Микульчика, и уже спустя две минуты Сурсов забросил вменьшинстве. После этого игра немного выровнялась, а команды по очереди обменивались опасными бросками. Но уже в середине первого периода в воротах Кучера оказалась вторая шайба – Золотухин вывел "Краматорск" вперед. За несколько минут до конца игрового отрезка подопечные Буценко были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Бабинец попал в штангу.

Вторая 20-минутка началась с буллита в ворота белоцерковцев – Бородай нарушил правила. Реализовывать штрафной бросок взялся Гринь, хоккеист уверенно переиграл голкипера и зажег на табло 3:1. "Белый Барс" бросился сокращать отставание. И одна из атак белоцерковцев завершилась взятием ворот – Грабовецкий "прошил" Короваева. Хозяева не стали сбавлять темп, и еще до конца периода несколько раз побеспокоили владения краматорчан.

В третьем периоде "Барсы" почувствовали, что смогут сравнять счет, и у них это получилось – Благой восстановил паритет в матче. До конца игрового отрезка команды обменивались опасными бросками, но переиграть голкиперов хоккеистам так и не получилось. Сирена зафиксировала счет 3:3 по итогам основного времени.

В овертайме первый же опасный бросок подопечных Микульчика завершился взятием ворот. Победу "Краматорску" принес Мальцев – 4:3.

"Белый Барс" – "Краматорск" 3:4ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Бабинец (Даниленко, Сушков), 3:52; 1:1 Сурсов (Столяренко, Ципнятов, меньш.), 6:13; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 12:54; 1:3 Гринь ШБ, 24:17; 2:3 Грабовецкий, 30:08; 3:3 Благой (Даниленко, Бабинец), 41:52; 3:4 Мальцев (Золотухин), 62:31