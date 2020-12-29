'Белый Барс' в серии послематчевых бросков дожал 'Мариуполь' в УХЛ

9 декабря, в рамках 22-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Мариуполь" принимал "Белый Барс".

Матч команды начали на встречных курсах, много атакуя ворота противников. Однако, в первой половине стартового периода победителями выходили вратари. "Мариуполю" не помогли два подряд большинства, а вот "Барсы" своим воспользовались. Под завесу периода Бородай реализовал численное преимущество своей команды и вывел ее вперед.

Такой же счет сохранился и по итогам второго периода. И хоть "чайки" бросили все свои силы в атаку, но "барсы" так и не позволили им сравнять счет на табло.

Таким же по сценарию вышел и третий период - команды имели много шансов большинстве, плюс создавали много моментов и в равных составах. Но несмотря на это, "барсам" удавалось сохранять минимальный победный счет на табло, сдерживая натиск противника.

Однако, под конец периода у "Мариуполя" вовремя и очень удачно сыграло большинство - Лихачев сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени, переведя матч в овертайм.

Победителя не определило и дополнительное время, что означало серию буллитов. В серии послематчевых бросков сильнее оказался "Белый Барс" - "барсы" реализовали 1 бросок усилиями Даниленко против 0 у "Мариуполя". Таким образом, команды разделили 3 очка в пользу белоцерковского клуба, который прервал 9-матчевую серию поражений и поднялся на седьмое место в таблице.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 1:2 ПБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Бородай (Грабовецкий, больш.) 15:27; 1:1 Лихачев (Скурихин, Чердак, больш.), 58:32; 1:2 Даниленко - победный буллит.