34-летнего российского экс-хоккеиста нашли мертвым в сельском доме

Известный российский хоккеист, выступавший в конце 90-х — начале 2000-х за московские "Спартак" и ЦСКА, Станислав Агафонов найден мертвым в частном доме в деревне Вартемяги (Ленинградская область).

Как сообщает РЕН ТВ, труп Агафонова обнаружил его знакомый. Приятель Агафонова, после того, как экс-хоккеист перестал выходить на связь, решил проверить, все ли в порядке. Он проник в помещение через окно и обнаружил бывшего спортсмена без признаков жизни.

Сообщается, что рядом с ним лежали ложка, шприцы и белый порошок. По предварительным данным следствия, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Агафонову было 34 года. После завершения карьеры он работал тренером, а также увлекался религией.

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