10 стран мира дали старт челленжду #УХЛсмотрятвезде

Перед стартом финальной серии плей-офф УХЛ Париматч между "Донбассом" и "Соколом" Украинская хоккейная лига запустила новый международный челлендж #ухлсмотрятвезде, который объединит фанатов украинского хоккея во всем мире.

Во время первого матча финала болельщики по всему земному шару болели за свои любимые команды. Таким образом к челленджу в первый день присоединились болельщики из Австрии, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Италии, Испании, Польши, Португалии, Словакии и США.

Для участия в челлендже необходимо:

Сделать селфи на фоне трансляции финала плей-офф УХЛ Париматч. Дополнительным плюсом будет фото вместе с флагом страны, в которой вы смотрите финал; Выложить фото в социальных сетях с хэштег #ухлсмотрятвезде и написать "Болеем за украинский хоккей в (название страны)"; Отметить @uhlua;

Самые яркие фото после окончания финала плей-офф УХЛ Париматч получат специальные призы от УХЛ.