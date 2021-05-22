ЧМ по хоккею ознаменовался грандиозной сенсацией: спортивные итоги 21 мая

На чемпионате мира по хоккею произошла грандиозная сенсация, которая шокировал болельщиков, а Луческу рассказал об униженных футболистах "Динамо".

Кроме того, Суркис рассказал об особом правиле Луческу в "Динамо" и чемпионка Европы из Украины снялась в купальнике, вызвав "вау!" своей красотой

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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