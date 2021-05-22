ЧМ по хоккею ознаменовался грандиозной сенсацией: спортивные итоги 21 мая
На чемпионате мира по хоккею произошла грандиозная сенсация, которая шокировал болельщиков, а Луческу рассказал об униженных футболистах "Динамо".
Кроме того, Суркис рассказал об особом правиле Луческу в "Динамо" и чемпионка Европы из Украины снялась в купальнике, вызвав "вау!" своей красотой
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
На чемпионате мира по хоккею произошла грандиозная сенсация
Луческу рассказал об униженных футболистах "Динамо"
Чемпионка Европы из Украины снялась в купальнике, вызвав "вау!" своей красотой
Суркис рассказал об особом правиле Луческу в "Динамо"
Россияне победили на старте ЧМ по хоккею, выиграв матч за 19 секунд до конца
Усик – Джошуа: промоутер украинца рассказал о ситуации с боем
Президент УАФ сообщил премиальные сборной Украины на Евро-2020