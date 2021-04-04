Фьюри поразил поступком перед боем Джошуа: спортивные итоги 3 апреля
Фьюри перед боем с Джошуа взял крест и повторил поступок Иисуса, а знаменитый супертяж увлекся атакой и проиграл тяжелым нокаутом.
Кроме того, Хирн назвал судьбу Усика после боя Джошуа – Фьюри и Элина Свитолина обручилась, показав жениха и кольцо.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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