Фьюри поразил поступком перед боем Джошуа: спортивные итоги 3 апреля

Фьюри перед боем с Джошуа взял крест и повторил поступок Иисуса, а знаменитый супертяж увлекся атакой и проиграл тяжелым нокаутом.

Кроме того, Хирн назвал судьбу Усика после боя Джошуа – Фьюри и Элина Свитолина обручилась, показав жениха и кольцо.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Знаменитый супертяж увлекся атакой и проиграл тяжелым нокаутом. Видео

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