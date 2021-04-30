Где смотреть Гран-при Португалии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 1-2 мая пройдет третий этап сезона-2021.

Гонку примет автодром "Алгарве" ("Портимао") в португальском Портимане. Пилотам предстоит проехать 66 кругов по 4700 метров каждый.

Традиционно в субботу гонщики поспорят за места на стартовой решетке, а на следующий день поспорят за подиум. В Украине трансляцию Гран-при Португалии можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports, а в России возможность следить за гонкой предоставят каналы "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Португалии:

1 мая (суббота)

17:00. Квалификация.

2 мая (воскресенье)

17:00. Гонка.

Напомним, что после двух этапов лидерство в общем зачете захватил действующий чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Эмилии-Романьи было остановлено из-за серьезной аварии.