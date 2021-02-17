Звезда ПСЖ повторил уникальное достижение Шевченко в матче с "Барселоной" в ЛЧ

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Андрея Шевченко, которому удалось отличиться хет-триком в выездном матче с "Барселоной" на "Камп Ноу".

Статистический Twitter-канал OptaPaolo напомнил о том, что осенью 1997 года легендарный украинский футболист стал первым, кому удалось это сделать.

Тогда голы нашего соотечественника принесли киевскому "Динамо" сенсационную победу в гостях со счетом 4:0.

Мбаппе стал третьим игроком, который трижды забил "Барселоне" в поединке Лиги чемпионов. Кроме француза и Шевченко это достижение покорилось нападающему "Ньюкасла" Фаустино Асприлье в 1997 году. Отметим, что в 1997-м 22-летний футболист ПСЖ еще не родился.

И украинец, и колумбиец сделали это на групповом этапе, а Килиан стал первым автором выездного хет-трика в ворота "Барселоны" в плей-офф в новейшей истории ЛЧ (с сезона 1992/93).

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ одержало разгромную победу над каталонским клубом со счетом 4:1, несмотря на то, что "сине-гранатовые" открыли счет первыми.

В другом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, обыграв в гостях РБ "Лейпциг".