Зозуля не увидел проблем у украинцев в локдаун, сравнив ситуацию с Испанией

Украинский нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля считает, что украинцы зря жалуются на карантинные ограничения и слишком много времени уделяют руководству Министерства здравоохранения.

Экс-игрок сборной Украины не знает Максима Степанова лично, но считает, что тема его отставки "немного политизированная".

"Локдаун в Испании – это когда ты у друга берешь взаймы собаку, чтобы выйти прогуляться полчаса на улице. Это комендантский час с 23:00 до 6:00. Это запрет передвижения между регионами. И это реальные штрафы от 500 до 1000 евро за нарушение правил локдауна и тем более за несоблюдение противоэпидемических правил. Маски и дистанция с нами 24/7", – написал нападающий у себя в Facebook.

Зозуля уверен, что на пике заболеваемости Испания была далеко впереди Украины по уровню смертности:

"Здесь с температурой 39 никто никого не госпитализировал. В Украине же скорая приезжает на вызов при первых признаках COVID-19. Карантин в Украине – локдауном не назовешь. Но мы ж народ свободный - попробуй нам что-то запретить. Несмотря на это, Украина преодолела пик заболеваемости за 2 недели"

Футболист уверен, что главное отличие между нами и испанцами - сознательный подход граждан к пандемии:

"Ну и вакцинация – здесь Украина отстает. Но вы точно приняли решение, что будете вакцинироваться?! Я, как волонтер хорошо знаю, что прежде, чем критиковать власть, нужно сначала спросить чем мы можем ей помочь"

По данным worldometers.info Украина занимает 5-е место по темпам заражения коронавирусом. Испания идет на 99-й строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 27 апреля, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 432 человека.