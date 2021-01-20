Знаменитый одноклубник Ракицкого назвал преимущество украинского языка в "Зените"

Хорватский защитник "Зенита" из Санкт-Петербурга Деян Ловрен, отвечая на вопрос командной пресс-службы признался, что хорошо понимает своего одноклубника Ярослава Ракицкого, когда тот говорит именно по украински.

Кроме того, 31-летний вице-чемпион мира отметил уникальность Ярослава, в частности его технику. По словам футболиста сборной Хорватии, у украинца просто изумительная левая нога и он выигрывает в сравнении с Вирджилом ван Дейком. Ловрен в свое время выступал вместе с ван Дейком за "Ливерпуль".

"Думаю, что даже правая нога Вирджила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги. У Яры изумительная левая", – отметил хорват.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Ракицкий отметился фантастическим ударом в 19-м туре чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

31-летний защитник вышел в стартовом составе на матч против "Спартака" и на 74-й минуте сделал счет 2:1 в пользу "бело-голубых".