Жена футболиста ''Зари'' похвасталась BMW, который ей подарил муж, и закрыла комментарии в Instagram

Супруга голкипера луганской "Зари" Владислава Кучерука Дарья наглядно продемонстрировала, что кризис в Украине из-за войны, практически не ударил по некоторым слоям населения. У себя в Instagram девушка похвасталась подарком, который ей сделал супруг.

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В аккаунте Дарья выложила фотографию с белым автомобилем BMW.

"Добро пожаловать в семью,моя киска. Спасибо за подарок, Влад" – подписала кадр девушка.

Чтобы не читать неприятные послания в свой адрес Кучерук под фото ограничила возможность комментировать.

Отметим, что в текущем году Дарья побывала в Польше, о чем также похвасталась подписчикам.

Влад и Дарья поженились в декабре 2020 года. Пара уже долго время живет вместе и имеет общего ребенка.

Кучерук в 2019 году поехал с командой U-20 на молодежный чемпионат мира в Польше, с которой стал чемпионом мира.

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