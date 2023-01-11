Жена футболиста "Зари" похвасталась BMW, который ей подарил муж, и закрыла комментарии в Instagram
Супруга голкипера луганской "Зари" Владислава Кучерука Дарья наглядно продемонстрировала, что кризис в Украине из-за войны, практически не ударил по некоторым слоям населения. У себя в Instagram девушка похвасталась подарком, который ей сделал супруг.
В аккаунте Дарья выложила фотографию с белым автомобилем BMW.
"Добро пожаловать в семью,моя киска. Спасибо за подарок, Влад" – подписала кадр девушка.
Чтобы не читать неприятные послания в свой адрес Кучерук под фото ограничила возможность комментировать.
Отметим, что в текущем году Дарья побывала в Польше, о чем также похвасталась подписчикам.
Влад и Дарья поженились в декабре 2020 года. Пара уже долго время живет вместе и имеет общего ребенка.
Кучерук в 2019 году поехал с командой U-20 на молодежный чемпионат мира в Польше, с которой стал чемпионом мира.
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