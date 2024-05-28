Жена чемпиона Украины изменила с пастором, устраивая оргии. Футболист дважды пытался покончить с собой

Эзинне Дора Кайоде, жена нигерийского футболиста Кайоде Оларенважу, выступавшего с 2018 по 2023 года за донецкий "Шахтера" оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством, прелюбодеянием и похищением. По информации PM News, Дора, которая старше 31-летнего Кайоде на 7 лет, имела сексуальные контакты с пастором Тоби Адегбойега, часто посещая совместные с ним оргии.

По словам Кайоде, его жена украла у него два внедорожника Mercedes, чтобы финансировать роскошный образ жизни пастора Адегбойега и его окружения. Кроме того, она сговорилась с риэлтором и его сообщниками, чтобы переписать имущество футболиста на себя.

Также сообщается, что 24 марта 2024 года Дора Кайоде похитила троих их детей. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Несмотря на многочисленные жалобы и заявления в нигерийские правоохранительные органы, все попытки вернуть украденные автомобили, имущество и похищенных детей оказались безуспешными.

Кайоде также заявил, что его жена ложно представляла себя юристом и употребляла наркотики, а также якобы пыталась манипулировать юридическими сотрудниками, чтобы заставить его отказаться от своего имущества под угрозой физической расправы.

"Господин Кайоде, находясь в глубоком стрессе из-за сложившейся ситуации, дважды пытался покончить с собой и расторгнул свой футбольный контракт, опасаясь за свою жизнь из-за угроз смерти от неизвестных лиц, включая тех, кто связан с правоохранительными органами", - говорится в статье нигерийских журналистов.

Кайоде за донецкий "Шахтер" провел 24 матча, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи. В оранжево-черной футболке дважды становился двукратным чемпионом Украины (2018, 2019). Также является двукратным победителем Кубка Украины по футболу (2018, 2019).

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