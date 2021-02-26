Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с победами в Лиге Европы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с победами в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы, которые вывели наши клубы в следующий раунд еврокубка.

На своей странице в Facebook он поблагодарил команды за игру и пожелал им встретиться в финале турнира.

Напомним, что киевляне минимально обыграли "Брюгге" на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Буяльского, а "горняки" одолели "Маккаби" Тель-Авив, забив единственный мяч в поединке с пенальти. Стали известны все возможные соперники наших клубов в 1/8 финала ЛЕ.

Это позволило Украине вплотную приблизиться к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Британцы являются нашими главными конкурентами в борьбе за прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Брюгге" Рик де Мил прокомментировал поражение от "Динамо" и вылет из Лиги Европы, а наставник киевлян Мирча Луческу признался, что сказал своим подопечным в перерыве матча.

Луиш Каштру, в свою очередь, заявил, что его "Шахтер" "задавил" соперника.