Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал нашу сборную, которая в среду, 31 марта, проведет третий матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

На своей странице в Instagram глава государства опубликовал снимок с шарфом, выполненном в желто-голубых цветах. Он выразил надежду на то, что подопечные Андрея Шевченко смогут добыть победу над соперниками.

"Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе!" – написал Зеленский.

Напомним, что после двох туров сборная Украины занимает третье место в таблице с двумя очками в активе. Финляндия, которая на последних минутах вырвала ничью в матче с нашей национальной командой, идет второй с таким же количеством заработанных баллов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Франция, с которой Украина сенсационно сыграла вничью в первом туре, лидирует с четырьмя очками благодаря победе над Казахстаном во втором поединке (2:0).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен список игроков нашей команды, которые смогут принять участие в этом противостоянии.