Зеленский – о победе сборной Украины: вся страна гордится вами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и нашу сборную с победой над шведами в 1/8 финала Евро-2020. Глава государства отметил, что вся страна болела за команду Андрея Шевченко.

Об этом сообщается в Telegram президента. Зеленский подчеркнул, что готовился написать слова благодарности вне зависимости от результата матча.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной", – сказано в сообщении.

Также глава государства добавил, что у него есть возможность написать такой же пост снова после 1/4, 1/2 или финала Евро.

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"Сегодня не было вас и нас, сегодня были мы. Украина. Команда, которая насчитывает более 40 млн, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя… Украина, которая побеждает", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины 29 июня в 1/8 финала Евро-2020 переиграла Швецию со счетом 2:1. Решающий гол был забит на последних минутах овертайма, отличился игрок, вышедший на замену.

В следующем раунде команда Андрея Шевченко сыграет против Англии.