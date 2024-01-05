Зависит от Кадырова: экс-игрок сборной России рассказал, когда команды из РФ вернутся в мировой футбол

Бывший футболист сборной России Роман Широков выразил уверенность в том, что команды из РФ вернуться в евротурниры не позже, чем через три года. При этом, по мнению бронзового призера чемпионата Европы 2008 года, ускорить этот процесс якобы должен так называемый глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Об этом Широков заявил в интервью порталу Metaratings.ru. По словам экс-игрока "Зенита", "Спартака" и ЦСКА, Россия после возвращения заставит Европейский футбольный союз (УЕФА) увеличить квоту в соревнованиях для беларуских команд, так как "везде соблюдает законы".

"Мы не можем прийти и по десять команд выставлять в Лиге чемпионов. Это тоже будет не совсем правильно. К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже. Просто вернемся на свои позиции и немного поможем братьям-белорусам. Это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович немного поднажмет, и будет чуть быстрее", – сказал Широков.

Ранее он с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что Россия вернется в европейские футбольные турниры на своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в России объявили о том, что с 2024 года их команды возвращаются в международные футбольные европейские турниры.

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