Легенда мирового футбола Самюэль Этоо, который был участником благотворительного матча в поддержку Украины, приехал в Москву. Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и "Интера" посетит товарищескую встречу, в которой 12 октября сборная России примет камерунцев.

Об этом в комментарии порталу Sport24 рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна, которую сейчас возглавляет Этоо, Блез Джунан. По его словам, трехкратный победитель Лиги чемпионов с радостью посетил столицу страны-агрессорки.

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"Господин Этоо уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна", – сказал Джунан.

Напомним, Этоо 6 августа принял участие в матче Game4Ukraine. Россиян шокировал внешний вид легендарного футболиста, причем в новостях об этом пропагандистские СМИ удалили любые упоминания об Украине. А на ЧМ-2022 в Катаре камерунец устроил драку на стадионе после одного из матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов омерзительно высказался в адрес спортивных организаций из-за отстранения команд из страны-агрессорки от международных турниров.

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