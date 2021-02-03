"Ювентус" с дублем Роналду победил "Интер" в полуфинале Кубка Италии. Видео

"Ювентус" одержал волевую победу на выезде в первом матче полуфинала Кубка Италии против "Интера" со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте после стремительной контратаки и хлесткого удара по центру ворот в исполнении Лаутаро Мартинеса, с которым не справился Джанлуиджи Буффон. Через четверть часа туринский клуб отыгрался с пенальти, назначенного после видеопросмотра. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Криштиану Роналду.

Незадолго до окончания первого тайма португалец сделал дубль и забил, как оказалось, победный гол в поединке, воспользовавшись недопониманием между защитником и голкипером "Интера". Они не поделили мяч за пределами своей штрафной площади, дав возможность Роналду обыграть вратаря и закатить игровой снаряд в сетку от штанги.

После перерыва миланский клуб оказывал серьезное давление на "Ювентус", но отличиться хотя бы раз ему на удивление не удалось.

Ответная встреча между командами состоится 9 февраля в Турине. В другом полуфинале сыграют "Аталанта" и "Наполи". Напомним, что в предыдущем раунде клуб Руслана Малиновского одержал зрелищную победу над "Лацио", а украинец принял в ней активное участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебют Виктора Коваленко, который перешел в клуб из Бергамо из донецкого "Шахтера", откладывается.