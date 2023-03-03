Юрист ответил, могут ли мобилизовать украинских футболистов, которые играют за рубежом

Украинские футболисты, которые выступают в зарубежных чемпионатах могут быть мобилизованы только в том случае, если они встали на консульский учет. При этом обращение в дипломатическое представительство является добровольным делом и остается на совести самих граждан.

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Об этом в интервью порталу FabDay рассказал спортивный юрист Илья Скоропашкин. По его словам, футболисты должны сами встать на консульский учет и только после этого их могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Это может быть сделано по определенной процедуре.

"Чтобы посольство вручило повестку, необходимо иметь на это письменное распоряжение от центра комплектации, или от СБУ, или от Службы внешней разведки. Такое распоряжение выдают касательно конкретной военнообязанной личности, которая находится на консульском учете в таком дипломатическом учреждении. А вот встать на консульский учет – дело на сегодня де-факто добровольное, еще и платное. Но ответственность за то, что гражданин Украины, находясь в другой стране более трех месяцев, не встал на консульский учет – сегодня отсутствует", – сказал Скоропашкин.

Отметим, что 19 февраля в Украине на 90 дней продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского футболиста "Марселя" Руслана Малиновского назвали русским в эфире американского телевидения. Наш соотечественник жестко ответил комментатору.

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