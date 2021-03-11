Вынесено наказание для арбитра, говорившего на русском языке в матче УПЛ

Арбитр Украинской ассоциации футбола (УАФ) Николай Кривоносов получил предупреждение от Комитета по этике и честной игры УАФ за то, что в матче "Львов" – "Колос" общался с главным тренером львовян Виталием Шумским на русском языке.

Как сообщает в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тараса Креминь, результаты проверки языкового инцидента ему передал глава УАФ Андрей Павелко.

"По результатам проверки установлено, что Кривоносов действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона", – говорится в материалах проверки.

Напомним, что Шумский в поединке 15-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) попросил Кривоносова говорить на украинском языке, за что получил от главного рефери Виталия Романова желтую карточку.

Позже в СМИ появилась информация. что у "Львова" потребовали сделать заявление, которое бы могло несколько смягчить скандальную ситуацию, возникшую между Шумским и Кривоносовым.

2 марта Шумский был уволен с поста главного тренера ФК "Львов".