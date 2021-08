Вылет 'Ворсклы' и уход Шевченко: обзор спортивных СМИ

овый футбольный сезон только начинает разбег, а ряду отечественных клубов уже приходится разрываться на два фронта. Во вторник в квалификации еврокубков стартует донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов), в четверг – коваливский "Колос" (Лига конференций). А "Ворскла" едва начав выступления на континентальной арене, так и закончила, пережив унижение в противостоянии с проходным, казалось бы, финским "Куопио".

Фиаско полтавчан расстроило не только их поклонников, но и болельщиков всей страны. Ведь на кону зачетные баллы в таблицу коэффициентов УЕФА, в которой позиции украинского футбола в последние годы заметно пошатнулись. Естественно, влет "Ворсклы" стал предметом горячего обсуждения в профильных СМИ. Как и в целом начало сезона, которое получилось с фальстартом.

ЗА СЧЕТ КЛАССА УЖЕ НЕ ТЯНЕМ

Выездная ничья в Финляндии (2:2) оставляла подопечным Юрия Максимова неплохие шансы на суммарный успех. Смущало лишь то, что они не смогли удержать победу, а второй гол в свои ворота пропустили в компенсированное время.

Видео дня

"В принципе, ничего страшного не произошло, -- отметил в своем комментарии обозреватель еженедельника "Футбол" Роман Котляр. – Ничья на искусственном газоне, да еще и обильно орошенном дождем накануне, -- вполне себе неплохой результат перед домашней встречей. Однако если обороняться так, как в этой игре, то итоговый исход может оказаться на волоске" ("Футбол", 26.07.21).

Как в воду глядел. О проблемах "Ворсклы" в обороне засвидетельствовал и поединок первенства страны с "Днепром-1", который тоже закончился вничью (2:2) и в котором полтавчане тоже вели в счете.

"Пропустить четыре мяча в двух матчах – многовато, -- согласился известный в прошлом бомбардир Олег Саленко. – Но у "Ворсклы" эта проблема с прошлого сезона. Некоторые защитники проваливаются. Максимову нужно с ними жестче разговаривать, учитывать их личностные качества. А то эти ребята могут позволить себе махнуть мимо мяча в самый ответственный момент самых важных матчей" (Zbirna.com,29.07.21).

А еще экс-форвард киевского "Динамо" и участник самого первого матча в составе сборной Украины обратил внимание на очевидные кадровые проблемы "Ворсклы", которая, на его взгляд, не смогла укомплектоваться надлежащим образом перед выступлением в Лиге конференций. По мнению Саленко, команда пока не нашла оптимальный состав. К тому же не все в порядке у нее с физической формой игроков.

С известным в прошлом нападающим солидарен глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич: "Завоевав право выступать в еврокубках, руководство "Ворсклы" должно было позаботиться об укреплении состава. Этого не произошло, хотя в межсезонье команда осталась без своего лучшего бомбардира Кулача. За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. Но имиджу украинского футбола они нанесли серьезный удар" (Meta-ratings.com.ua, 30.07.21).

Как считает Маркевич, построение любой команды начинается с обороны – это прописная истина. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, как стали очевидными промахи ворсклян у своих владений. А если нет надежного тыла, жди неприятностей. Не увидел специалист и преимущества в классе у подопечных Максимова. А в битве характеров предпочтительнее выглядели представители Суоми. У "Ворсклы" не оказалось лидеров, которые бы взяли игру на себя.

Как бы то ни было, а в ответном поединке с озерными из "КуПС" история повторилась: полтавчане вновь вели в счете, позволили сопернику сравнять его в компенсированное время, а в дополнительное и вовсе пропустили решающий мяч (2:3).

Анализируя итоги противостояния, обозреватель Олег Барков подчеркивает: "То, что случилось в концовке матча, -- печальная история. Здесь "Ворскле" не хватило качеств, которые были ей присущи раньше – умения засушить игру, сыграть осторожно и надежно. Вместо этого зелено-белые шли вперед, пытались создавать моменты, но реализация хромала на обе ноги. Максимову не удалось достичь баланса, он не сумел выбрать правильные настройки на игру" (Ua.tribuna.com, 30.07.21).

Поражение от "Куопио" Барков назвал тренерским, потому что соперников уровня финнов представители Украины в еврокубках должны проходить с закрытыми глазами. В то же время журналист считает, что "Ворскла" при Максимове – это не оборонительный автобус времен Сачко: новый тренер строит смелую, атакующую, прессингующую команду. Пока она много ошибается, заставляя наставника метаться по технической зоне. Но за ней точно хочется следить.

Другой точки зрения придерживается анонимный автор сайта Ua-football.com. Упрекнув главного тренера полтавчан в том, что после матча тот не вышел к прессе, аноним написал: "Максимов по ходу игры демонстрировал такую ироническую улыбку, что казалось, будто в этой стыдобе виноват целый мир вокруг, кроме его самого. А когда команда была загнана в тупик, обреченно прижался к боковой стенке тренерского мостика. С таким вожаком далеко не зайдешь. Максимов должен не иронически улыбаться, а кусать локти. Это позор. И одновременно ответ на вопрос, почему мы так низко пали в таблице коэффициентов УЕФА" (30.07.21).

Весьма бескомпромиссно оценил выступление полтавчан обозреватель Игорь Цвик: "Ворскла" спаскудила вечір українським уболівальникам. Команда Мксимова на пальцях довела, що вона вийшла на старт у поганій фізичній та психологічній формі. Після виїзної нічиєї у Фінляндії були цілком логічні виправдання такого результату. Однак вже за підсумками матчу проти "Дніпра-1" стало зрозуміло, що не все так просто, а проблеми у біло-зеленій команді носять масштабний характер.

У першу чергу, велика біда з психологією, адже три матчі зіграла "Ворскла" у сезоні, у трьох вела в рахунку і в трьох не зуміла втримати перевагу. А крім того – проблема із захистом, бо сім пропущених голів за три матчі, коли в суперниках не "Динамо" і не "Шахтер", -- це справді попахує провалом" (Sportanalytic.com, 30.07.21).

Вместе с тем Цвик считает, что произошедшее вполне закономерно – таков сегодня на самом деле реальный уровень середняков украинского футбола. По крайней мере, выигрывать у финнов за счет класса мы уже не можем. Не уверен автор и в "Колосе", которому предстоит встретиться с казахстанским "Шахтером" из Караганды. Игра коваливцев с "Вересом" его не убедила. Вот и получается, что тянуть Украину в еврокубках вновь будут "Динамо" и "Шахтер". И с надеждой намекает на возрождение третьего гранда.

"Как Украина может рассчитывать на высокие места в таблице коэффициентов УЕФА, если наши клубы вылетают из еврокубков на первом же этапе отбора? – как бы в продолжение задается вопросом сайт Zbirna.com. – И так практически каждый год – за очень редким исключением. Причем раньше явно не везло с жеребьевкой. Встречи с представителями Германии, Италии, Англии, Португалии становились приговором. А в последние годы нас начали бить уже и не гранды. Албания, Хорватия, Словакия, теперь Финляндия – на клубном уровне эти страны постепенно догоняют Украину (30.07.21).

Неудивительно, что в этом официальном рейтинге наша страна опустилась уже на 11-ю позицию (28, 500 балла), отставая от Австрии на 0,250 балла и Шотландии на 1,200 и практически потеряв право на прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Догонять – занятие не из приятных. Особенно если делать это такими "темпами", как продемонстрировала "Ворскла".

Понятно, что многое в уровне клубного футбола зависит от социально-экономических условий, в которых живет и развивается страна. Украине в этом смысле, по известным причинам, не позавидуешь. Но тогда на первый план выходит уровень организации и управления футбольным хозяйством. Каков он, мы убеждаемся чуть ли не каждый день.

Неразбериха и хаос в регламентах соревнований на всех уровнях, преференции одним и высосанные из пальца придирки к другим, попытки принудить к повиновению строптивых, странности при ротации клубов, аттестация как средство давления, двойные стандарты в судействе, выборочное футбольное правосудие – все это инструментарий нынешнего руководства украинским футболом, возглавляемого случайным в УАФ персонажем по фамилии Павелко.

До таблицы ли коэффициентов такому вождю?

БЕЗ ПРАВА НА КОМПРОМИССЫ

Донецкий "Шахтер" во вторник в гостях в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с серебряным призером первенства Бельгии – "Генком". Клубом, в котором сделал себе имя Руслан Малиновский, в свое время прошедший школу горняков.

В регулярном турнире представитель фламандской провинции Лимбург финишировал только четвертым, однако в плей-офф одержал пять побед при одной ничьей и уступил золото "Брюгге" только по дополнительным показателям. А что собой представляет "Брюгге", мы прекрасно помним. Преодолеть бельгийский барьер подопечным Роберто Де Дзерби будет непросто.

Звезд в прямом понимании в составе "Генка" не водится, но состав выглядит пестро. Есть в нем колумбийцы, нигерийцы, норвежцы, а также бразилец, мексиканец, эквадорец, марокканец, испанец, словак и даже японец. А самым дорогим по версии сайта transfermarkt.de является форвард сборной Нигерии Пол Онуачу (20 миллионов евро).

В "Шахтере" эксперты портала в такую же сумму оценили троих – Додо, Тете и Соломона. Да и общая трансферная стоимость горняков повыше – почти 180 миллионов против 134,5 у соперника. Но деньги, как известно, в футбол не играют. К тому же донетчане в последние годы были избавлены от летней экзекуции в виде отбора, а теперь им предстоит быть в нужных кондициях уже к началу августа.

Естественно и стартовые игры горняков в чемпионате Украины большинство специалистов воспринимали сквозь призму предстоящей квалификации. С другой стороны, многим не терпелось примерить к реалиям свои ожидания от новаций, которые должен был привнести в игру команды итальянский алленаторе. Плюс, конечно же, убедиться в достоинствах новичков, на приобретение которых хозяин "Шахтера" потратил порядка 40 миллионов евро.

Матчи получились разными. Во встрече с "Ингульцом" подопечные Де Дзерби доминировали, но выиграли натужно (2:1). ФК "Львов" долго успешно сопротивлялся, и сломить галичан удалось только под занавес поединка. Однако победа сомнений не вызвала (3:0). Хотя игра получилась совершенно иной.

"У футболистов "Ингульца" голова кружилась от действий соперника", -- утверждал журналист Любомир Чотирбок. И приводил слова опытного защитника гостей Евгения Опанасенко: "Индивидуально они нереально сильны. В первом тайме нам не давали даже понюхать мяч. Вроде все рядом бегают, а никто не может перехватить. Они играют в касание, мяч отобрать невозможно" (Sector.depo.ua, 26.07.21).

В то же время автор указывает на слишком большое количество подготовительных передач, которые усыпляли зрителей, и на не слишком эффективную, мягко говоря, реализацию.

В какой-то мере с ним согласен коллега Сергей Костенюк, которого смутила нервная концовка встречи. В то же время Костенюк констатирует: "Если акцентировать внимание на глобальных аспектах, на структуре игры и действиях команды в наиболее важных игровых фазах, то диагностика действий "Шахтера" позволяет сделать положительные выводы.

Прежде всего, нужно отметить тактическое разнообразие. Горняки активно использовали вариант с двумя ромбами в соседних третях поля. Время от времени ширину на одном фланге поддерживал вингер, а крайний защитник смещался в полупространство. Футболисты достаточно часто менялись позициями" (Football.ua, 26.07.21).

На седьмом небе от счастья был генеральный директор клуба Сергей Палкин: "В первые 80 минут игра была отличной. Все те идеи, которые Де Дзерби наигрывал на сборах, мы увидели. Владение мячом, думаю, было около 95 процентов. Должны были забивать, как минимум, шесть-семь мячей. Хорошо, что есть моменты. Главное – работать над реализацией, и тогда все у нас будет на высшем уровне" (Shakhtar.com, 26.07.21).

А что касается нервной концовки, добавил: "Когда ты практически весь матч атакуешь, наверное, где-то притупляется оборонительный момент. Думаю, ребята разберут эту ситуацию и над ней поработают, все наладят. Опять же, сложно, когда у соперника в штрафной одиннадцать человек. Можно где-то потерять концентрацию".

Остался доволен Палкин и приобретениями. Траоре забил важный для себя гол в первом же официальном матче – это не то, что в товарищеском. Педриньо провел отличную игру, стадион в какой-то момент даже аплодировал ему. Марлон тоже был на высоте – все атакующие действия начинались с него. Сразу видно его главную роль в команде, видно, зачем он нужен "Шахтеру".

Совершенно по иному сценарию сложился поединок горняков в столице Галичины. "Шахтар не так уже й легко переміг "Львів" на виїзді, -- отметил в своем комментарии обозреватель Александр Сажко. – Не за рахунком, а за ходом матчу. До першого голу на 73-й хвилині в донецького клубу було мінімум можливостей, щоб відкрити рахунок. Далі, коли суперник розкрився, вдалося його добити. Тому за змістом ця перемога зовсім не виглядає впевненою.

З одного боку, команда Де Дзербі домінувала з м’ячем. З іншого – більшість матчу була дуже статичною та негострою. Маніакальна необхідність завжди бути з м'ячем поки не виглядає ефективною. "Львів" показав, що Де Дзербі потрібно зрозуміти дуже багато речей, щоб бути успішним в УПЛ" (Ua.tribuna.com, 31.07.21).

Сажко настаивает на том, что главное отличие "Шахтера" от "Сассуоло", бывшего клуба итальянца, -- это не бюджет и возможность выступать в Лиге чемпионов. Это необходимость в каждом матче работать только на победу, всегда находиться под давлением. В "Сассуоло" у Де Дзерби было достаточно смелости и свежих тактических идей, но он имел возможность работать спокойно и развиваться на ошибках в течение сезона.

Другое дело "Шахтер". Финансовое положение клуба в сравнении с другими не предусматривает компромиссов. Любая потеря очков – это провал. Любая неуверенная победа – повод для критики. Даже уверенная по счету, но не по игре, как со "Львовом", -- повод задуматься и начать задавать тренеру вопросы. Потому что у него такой ресурс, о котором в Украине другие могут только мечтать.

Сам Де Дзерби остался доволен действиями своих подопечных в игре против львовян. По собственному признанию, он ожидал, что хозяева закроются, будут действовать на контратаках – для этого у них есть скоростные исполнители. Нацеливал на борьбу и команду. Поэтому рад, что соперника удалось сломить. Важно было взять три очка. И только теперь пришло время задуматься о "Генке".

Как известно, в Лиге чемпионов лимит на легионеров отсутствует. Поэтому у Де Дзерби в этом смысле в противостоянии с бельгийцами будут развязаны руки – выставляй, кого хочешь. Однако в первенстве Украины лимит никто не отменял. И это еще одна проблема для итальянского алленаторе. Ведь наверняка не все из украинцев по уровню мастерства, судя по всему, удовлетворяют требованиям наставника. Да и запаса прочности в представителях национальной квоты нет.

На эту проблему и обратил внимание обозреватель "Футбольного клуба" Влад Белый. И даже не исключил, что "Шахтер" в этом вопросе может пойти по проторенному Марлосом и Мораесом пути. Наиболее реальные кандидаты – Исмаили и Алан Патрик.

"На позиции левого защитника в "Шахтере" до сих пор нет никого сильнее Исмаили, и будь у него наш паспорт, тренеру не пришлось бы "жертвовать" никем из полузащитников или садить в запас центрбека Марлона, -- убежден автор, подчеркивая, что бразилец соответствует всем критериям натурализации. – Патрик также не заигран за национальную сборную и вряд ли дождется вызова, если посмотреть на его потенциальных конкурентов" (Footclub.com.ua, 29.07.21).

Правда, у Патрика стаж оседлости прерывался арендами, но учитывая известный пример Мораеса, это не должно стать препятствием.

Думают ли об этих тактических ходах в "Шахтере", утверждать сложно. Рациональное зерно с точки зрения интересов клуба в них есть, но согласны ли сами Исмаили и Алан Патрик?

А пока горняки, по утверждению медиа, не оставляют надежд купить в "Бенфике" испанского крайка Алехандро Гримальдо, которого лиссабонские Орлы оценили в 25 миллионов евро и на которого также претендует "Лацио".

В ОЧЕРЕДЬ ЗА ФОРМОЙ "ДИНАМО"

Киевское "Динамо" последним из участников УПЛ стартовало в новом чемпионате Украины. В минувшее воскресенье на НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу, который, к слову, недавно отметил свое 76-летие, легко и непринужденно взяли верх над "Вересом" (4:0). Правда, сам Мистер наблюдал за поединком с трибуны.

"Он простудился, -- пояснил после матча один из помощников румынского специалиста Эмил Карас. – Доктор говорит, что это из-за перепадов температуры: на улице жара, а в кабинете – кондиционер. Было принято решение, что Мирче лучше побыть на трибуне, не нервничать возле поля. Ребята очень переживают за тренера. Бились на поле, в том числе, и за него. Все мы желаем Луческу скорейшего выздоровления" (dynamo.kiev.ua,01.08.21).

"Ребята молодцы, показали хорошую игру – особенно в первом тайме, -- отметил президент "Динамо" Игорь Суркис. – При этом все мы прекрасно понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть возможность постепенно подойти к Лиге чемпионов. Те же футболисты, которые вышли на поле, выглядели достойно. Думаю, и зрители, которых пришло тысяч 12-13, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой все больше и больше болельщиков будут поддерживать команду с трибун" (Fcdynamo.kiev.ua, 02.08.21).

Во встрече с "Вересом" в составе бело-синих, выйдя на замену, дебютировал нападающий Владислав Кулач, который прошел с командой все сборы и с которым Мистер после беседы с Игорем Суркисом счел целесообразным подписать полноценный контракт.

"Долго ждал этого момента, поскольку уже месяц нахожусь в команде, -- сказал в интервью официальному сайту ФК лучший бомбардир минувшего первенства. – Познакомился с ребятами, влился в коллектив, привык к тренировочному процессу.

Рад, что перешел в такой большой клуб. Буду делать все возможное, чтобы помогать партнерам в каждой игре и завоевывать титулы. Еще перед сборами разговаривал с Луческу, и после того общения был уверен, что в итоге все сложится хорошо. Получив шанс, я просто не мог им не воспользоваться" (Fcdynamo.kiev.ua, 29.07.21).

"Сейчас модно кивать на трех новых игроков "Шахтера" и Де Дзерби, -- в свою очередь заметил популярный блогер Михаил Смоловой. – Но я бы не стал недооценивать работу, проведенную Дедом на сборах. Подчеркну: именно работу, а не результаты. У Шапаренко и Забарного все еще есть запас для роста, а это не хуже входящих трансферов.

Год назад Дед сотворил чудо в ограниченные сроки летом, с постоянными перелетами и минимумом тренировок перед матчами осенью. На этот раз у него было больше времени с теми, кто чаще оставался в запасе. Например, тот же Леднев теперь заметно лучше понимает свою роль" (Dynamomania.com, 27.07.21).

Уважительно называя Мистера Дедом, Смоловой невольно напомнил о знаменитом динамовском наставнике 1960-х Викторе Маслове, которого так величали за педагогический талант, мудрость, профессионализм и тренерскую смекалку.

О достоинствах Луческу в умении создать коллектив говорит и журналист Сергей Тищенко: "Мирча приглашает недорогих, мало кому известных исполнителей, чтобы потом лепить из них потенциальных звезд. О существовании Ильи Шкурина или Эрика Родригеса в Украине знали немного. О Денисе Антюхе, похоже, и вовсе не знали.

Луческу ставит не на класс или мастерство, а на мотивацию и желание учиться. В прошлом сезоне такой дорогой прошли собственные воспитанники Николай Шапаренко и Илья Забарный. Вместо трат на новых футболистов клуб получает увеличение цен на уже имеющихся игроков" (Gazeta.ua, 28.07.21).

Все эти рассуждения отнюдь не досужие, они логично вплетаются в предвкушение борьбы "Динамо" и "Шахтера" за чемпионский титул. Смогут ли бело-синие отстоять свои позиции? Сумеет ли обновленный кадрово и тактически "Шахтер" навязать киевлянам свою волю? Ответы на эти вопросы даст только время. Но в любом случае противостояние двух лидеров отечественного клубного футбола в новом сезоне предстоит нешуточное.

А пока лишь попытки заглянуть в завтра. Вот и упоминавшийся уже Любомир Чотирбок считает: "Де Дзерби – тренер с четко выраженными идеями. Его трудно назвать гибким. Две главные характеристики его стиля: большое количество подготовительных коротких передач и контрпрессинг на половине поля соперника. Можно не сомневаться, что опытный лис Луческу придумает, как противостоять такой тактике. А это значит, что нас ждет увлекательное путешествие" (Sector.depo.ua, 26.07.21).

Не сомневается в этом и динамовец по происхождению, но горняк по сегодняшнему статусу Йожеф Сабо: "Конечно, "Шахтер" будет пытаться обойти киевлян. Но Луческу – не пацан. У него огромный опыт, и это очень важно. Он увидел, что делает Де Дзерби, какой стиль прививает, и, будьте уверены, уже знает, что нужно сделать, чтобы переиграть соперника. А в том, что за чемпионство будут бороться "Динамо" и "Шахтер", сомнений нет. И борьба эта будет заядлой" (1927.kiev.ua, 30.07.21).

Впрочем, до первого очного свидания грандов еще далековато – соперники встретятся 2 октября в матче 10-го тура первенства (а несколько ранее, 22 сентября, разыграют Суперкубок, который был перенесен). Пока же оба начали сезон в новой форме. Горняки вообще сменили производителя. А киевляне презентовали новый дизайн несколько дней назад.

Как сообщил официальный сайт клуба, новый комплект – это современная интерпретация спортивной одежды 1990-х годов, выделяющаяся разнообразными принтами и яркими цветами. Также это дань уважения победам клуба в последнее десятилетие 20-го века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков страны.

Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины, логотип компании производителя New Balance и слоган : "Киев – это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами. Именно в такой экипировке подопечные Мирчи Луческу вышли на поединок с "Вересом".

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Форма разработана с применением инновационной технологии NB Dry, которая быстро отводит влагу от тела и быстро сохнет. Также для обеспечения наилучшего комфорта предусмотрена жаккардовая система вентиляции.

"New Balance хотел отпраздновать золотую эру киевского "Динамо", сочетая эскизы традиционного наследия с так называемой уличной одеждой, вдохновленной 1990-ми, -- говорит генеральный менеджер компании Кенни МакКаллум. – Поэтому мы создали эксклюзивные домашний и выездной комплекты, которые выглядят современными, но одновременно имеют глубокую связь с историей клуба и города" (Fcdynamo.kiev.ua, 29.07.21).

Полный ассортимент продукции New Balance доступен для покупки с 29 июля в Fan-shop "Динамо" на НСК "Олимпийский", онлайн и в интернет-магазине New Balance, а также в концептуальных магазинах New Balance.

Прошло всего несколько дней, а интерес к новой динамовской форме превысил все ожидания.

"На четвертый год нашего сотрудничества с нынешним техническим спонсором народ, похоже, окончательно принял альянс клуба с производителем экипировки, – прокомментировал ситуацию вице-президент "Динамо" по маркетингу Алексей Паламарчук. – Это подтверждается не только тоном обсуждения новой формы в соцсетях, но и динамикой реального интереса к "одежке".

Она еще не поступила в продажу, а нас уже в буквальном смысле завалили заказами, причем не только из Украины, но и из Израиля, Португалии, Германии, США и Канады – из множества разбросанных по всему миру фанатских очагов клуба"(Footclub.com.ua, 01.08.21).

Кстати, с понедельника, 3 августа, с 12.00 по адресу: Киев, Музейный переулок, 2б, что фактически напротив стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, начал работу новый фан-шоп столичного клуба, где болельщиков ждет форма "Динамо" и широкий ассортимент товаров с символикой бело-синих.

Матч с "Вересом" стал примечательным и еще по одной причине. Футбольный клуб "Динамо", не первый год проявляя свою патриотическую позицию и оказывая помощь защитникам страны от российской агрессии на Донбассе, ввел в действие специальную программу лояльности для участников боевых действий и их семей.

Так, им предоставлены льготы на все домашние матчи команды в Премьер-лиге и Кубке вплоть до полуфинала на билеты (абонементы) в сектор 61 НСК "Олимпийский". Как сообщил официальный сайт (Fcdynamo.kiev.ua, 27.07.21), воспользоваться льготами можно в офисе ФК "Динамо" при наличии соответствующих документов.

Так что любимый клуб киевлян живет полноценной, насыщенной и разнообразной жизнью. А первая команда тем временем в среду, 4 августа, в Стамбуле проведет товарищеский матч с местным "Фенербахче".

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ

Тем временем, в стенах Дома футбола похоже, дал слабину, тренерский штаб одной из сборных. Причем самой главной – национальной. Иначе расценивать слова Андрея Шевченко, заявившего в соцсетях о том, что срок действия его контракта с командой-четвертьфиналисткой Евро-2020 истек, сложно. Как и последовавшее вслед аналогичное заявление одного из итальянских ассистентов главного тренера Андреа Мальдеры.

Оба высказывания прозвучали днем, однако официальной реакции из Дома футбола не последовало. Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич в комментарии сайту ua.tribuna.com (01.08.21) лишь заметил: "Ничего не знаю, ничего не могу сказать. С Шевченко не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и УАФ. Насколько я осведомлен, он сейчас в отпуске. О чем-то говорить можно будет завтра".

Общими словами отделался и пресс-атташе сборной Александр Глывинский.

Не исключено, что затевается какая-то подковерная игра, втемную разыгрывается непонятная карта, что в духе нынешнего руководства УАФ и ее вождя. В любом случае события будут развиваться стремительно. Ведь до возобновления отборочных матчей ЧМ-2022 остается меньше месяца. Ко всему, Павелко в прошлом году всех убеждал в том, что у Шевченко и его помощников контракты с федерацией действительны до конца декабря следующего года.

Кто кому врал или врет, вскроется быстро.