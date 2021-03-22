Вылет "Динамо" и "Шахтера" из ЛЕ: обзор спортивных СМИ

Итоги выступления ведущих клубов страны на евроарене, громкий скандал вокруг Комитета арбитров УАФ и его предводителя Лучано Лучи, а также вердикт суда Лозанны по отмененному прошлой осенью матчу Швейцария - Украина. Эти три темы задавали тон в отечественной спортивной прессе по ходу минувшей недели.

"ШАХТЕР": НА ЧТО УКАЗАЛ ФОНСЕКА?

В четверг "Шахтер" и "Динамо" выбыли из розыгрыша Лиги Европы, пропустив в четвертьфинал соответственно итальянскую "Рому" и испанский "Вильяреал". В принципе, СМИ и прогнозировали такой исход – тем более, после первых матчей, в которых наши представители проиграли всухую (0:3 и 0:2). Но все же в ответных поединках от лидеров украинского футбола ждали большего, чем вышло на деле. Особенно это касается горняков, которые год назад играли в полуфинале Лиги Европы, а этой зимой неоднократно и решительно декларировали намерения добраться до финала.

В матче "Шахтер" – "Рома" на НСК "Олимпийский", как отмечают СМИ, по сути повторился сценарий первого поединка, сыгранного неделей раньше в Риме. С той только разницей, что теперь горняки проиграли не с крупным счетом (1:2).

Подопечные Луиша Каштру снова провели достойный первый тайм, ни в чем не уступая сопернику. Но после перерыва все пошло по сценарию итальянцев, которые практически не упускали контроль над игрой и переиграли хозяев поля по всем статьям.

СМИ солидарны с наставником "Шахтера": команда выглядела уставшей. Это касается не только физики, но и психологии. Футболистам в оранжевой форме явно не хватало уверенности, страсти, агрессии, огонька в глазах, характера.

"Временами казалось, что "горняки" мыслями летают где-то не на поле. Где? Вопрос…", – поделился наблюдением Денис Руденко (footboom.ua, 18.03.21).

Подобные реплики встречались во многих материалах об этом матче. Пресса также снова затрагивала вопрос недостаточной остроты в атаке и еще больше обсуждала игру в защите, где "Шахтеру" регулярно не хватает надежности и слаженности. Тут, несомненно, учитывалось отсутствие травмированного Степаненко, который прекрасно умеет выгрызать мячи в центре поля и без которого "Шахтер" становится более уязвимым при переходе от атакующей к оборонительной фазе. Но это не значит, что можно не обращать внимание на неудачные действия тех же центральных защитников.

"Оборона "Шахтера" в сегодняшнем матче – квинтэссенция всей весенней части сезона в исполнении горняков, – делится мнением Олег Барков. – Даже с учетом больших разрывов во втором тайме, защитная линия команды Каштру выглядела жалко. Что делал Витао в моментах, когда "Рома" дважды забивала – загадка. Бразилец просто смотрел футбол и никак не пытался повлиять на судьбу эпизодов". (ua.tribuna.com, 19.03.21).

Есть претензии к тренерскому штабу и по поводу тактики. Ряд журналистов и экспертов отмечают, что в этом плане Пауло Фонсека явно превзошел Луиша Каштру. Римляне позволяли горнякам контролировать мяч, но при этом четко перекрывали им пути для развития атак, не давая включать скорости и проводить взрывные контрвыпады. В итоге "Шахтер" выглядел предсказуемым и медленным, а такой футбол сейчас не всегда проходит у него даже в УПЛ.

"Рома" снова поставила "Шахтер" в неудобное положение, – анализирует игруизвестный в прошлом футболист донецкой команды Сергей Ященко. – Опять был высокий прессинг со стороны римлян, которые откровенно сбивали темп, играли больше назад, чем вперед. Пять защитников плюс два опорных и три человека впереди – вот так действовала "Рома", заставив "горняков" часто делать длинные передачи на Мораэса. И что? Вновь ничего у "Шахтера" не вышло" (footboom.com, 19.03.21).

"1:5 по сумме двух матчей, конечно, много. Даже очень. Возможно, счет не отражает истинного положения дел на поле, но сегодня в "Шахтере" вообще мало логики. Ветераны команды, похоже, уже не сильно хотят играть в нынешней атмосфере, а молодежь пока тянет лишь тогда, когда ставка делается на контратаки. С "Интером" и "Реалом" это прошло, но с "Ромой" Луиш Каштру решил играть с позиции силы. Почему?", – резюмирует Юрий Денисенко (zbirna.com, 19.03.21).

Таким образом, СМИ приходят к выводу, что Пауло Фонсека очень четко и, можно сказать, окончательно указал своей бывшей команде на ее проблемы. У "Шахтера", как метко определил Олег Барков, сломался стержень и испарилась та "химия", которая делала игру яркой и эффективной. Для всех очевидно: в команде остро стал вопрос смены поколений.

Вот что, в частности, пишет по этому поводу Игорь Цвик:

"Ветерани "гірників" на кшталт Мораеса, Марлоса, Тайсона та Ісмаїлі вже просто не можуть видавати той рівень гри, як ще кілька років тому. А от молодь, котра б мала їх замінити, поки буксує. Ті ж Тете, Додо, Антоніо та інші зупинилися у своєму професійному зростанні, а то і взагалі демонструють регрес… Тому Луїш Каштру і не може ніяк визначити собі основу, бо ветерани вже не можуть, а молоді ще не можуть" (sportanalytic.com, 19.03.21).

"У "Шахтера" есть плеяда молодых футболистов, которые могут давать результат здесь и сейчас, – развивает тему Георгий Грошев, напоминая об осеннем выступлении в Лиге чемпионов. – Соломон и Тете держали в страхе защиту "Реала", Трубин останавливал Лукаку на протяжении двух матчей, Майкон раздавал передачи из глубины, Корниенко терроризировал фланг во всех матчах, а потерявшийся ныне Бондарь провел в ЛЧ все игры от звонка до звонка. Причем большую часть из них – на достойном уровне.

Были ли у них провалы? Были. Но даже плохие моменты теряются на фоне блеклой игры ветеранов. Пора бы уже проститься с тем прекрасным прошлым, в угоду не менее прекрасного настоящего" (ua-football.com, 20.03.2021).

История с закрывшимся в туалете Тайсоном, всплывшая уже к выходным, лишний раз подтвердила, что "Шахтер" стоит на пороге перемен.

Многие по следам матча "Шахтер" – "Рома" удивились, что Луиш Каштру так и не задействовал в игре бразильца, который еще недавно считался безоговорочным лидером атак горняков. Но, как выяснилось, дело вовсе не в тренере или в травме.

"Во время игры с "Ромой" Тайсон отказался разминаться и выходить на замену. После этого клуб принял решение – отправил его в дубль, теперь он тренируется там, – сообщил Дарио Срна в комментарии программе "Футбол NEWS" – Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы – все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду" (ua.tribuna.com, 20.03.21).

Учитывая давнее желание Тайсона вернуться в Бразилию, этот эпизод, выглядит весьма показательным и поучительным. Не только для "Шахтера", который, кстати, после "Ромы" допустил осечку и в чемпионате Украины. В воскресенье донецкий клуб проиграл ведущему борьбу за выживание "Львову" (2:3) в то время, как "Динамо" расправилось с "Рухом" (3:0) и увеличило свой отрыв в турнирной таблице до семи очков.

Ну а подводя итог выступлению горняков на евроарене в этом сезоне, СМИ сходятся на том, что однозначную оценку дать невозможно. Да, у команды было несколько провальных матчей. Но ведь были и громкие победы, благодаря которым осенью "Шахтер" до последнего вел борьбу за плей-офф Лиги чемпионов в архисложной группе.

"Шахтер" завершает эту еврокубковую кампанию, которая оставила после себя как негативный, так и позитивный след. Матчи с "Реалом" и "Интером", думаю, будут вспоминать многие болельщики еще ни один год", – резюмировал Денис Руденко (footboom.com, 18.03.21).

"ДИНАМО" НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Есть что вспомнить болельщикам и по итогам еврокубкового выступления киевского "Динамо". Тут, само собой, тоже имеются вопросы и претензии. Анализируя, в частности, ответный матч с "Вильяреалом", СМИ отмечают, что наши футболисты неплохо начали игру, но пропустили быстрый гол, а в итоге так и не нащупали уязвимых мест в построениях испанской команды, нанеся лишь три удара по воротам против 11-ти у "Вильяреала" и снова уступив со счетом 0:2.

"Нужно было перекрыть зоны, лишить соперника пространства, надежно сыграть в обороне и продемонстрировать высокий процент реализации. Комплексная задача. Выполнять ее киевляне взялись активно – почти сразу "прописались" на чужой половине поля.

Несколько опасных прострелов. Буяльский даже выскочил один на один с голкипером, но был вытеснен Асенхо к боковой линии… Интенсивность матча "Динамо" выдерживало, но индивидуальные ошибки, как и в Киеве, погубили остатки перспектив украинской команды в этом противостоянии", – отмечает Игорь Семйон (ua-football.com, 18.03.21).

Слова об индивидуальных ошибках, предрешивших результат на "Эстадио-де-ла-Керамика", встречаются во многих репортажах. Журналисты акцентируют внимание на неудачных действиях Виталия Миколенко, из зоны которого пришел первый голевой пас и который допустил обрезку в ситуации со второй голевой атакой "Вильяреала". Недостаточно надежно сыграла пара центральных защитников Забарный – Сирота. Не проявил себя должным образом и Цыганков, который, без сомнений, является главным активом киевского клуба.

"Виктор Цыганков шикарно выглядит в чемпионате Украины. Но Виктор Цыганков в еврокубках – это не тот игрок, которого всем хотелось бы увидеть…Он не тащит команду вперед…", – читаем у Александра Рыженко (ua-football.com, 19.03.21).

В общем, как и в случае с "Шахтером", критики хватало, но она была достаточно аргументирована. И, конечно же, учитывала то обстоятельство, что команда Уная Эмери укомплектована высококлассными и опытными турнирными бойцами. Чемпион мира и Европы Рауль Альбиоль, один из самых дорогих испанских защитников Пау Торрес, двукратный победитель Лиги Европы Карлос Бакка, шикарный плеймейкер Даниэль Парехо, забивной Жерар Морено, который второй гол подряд претендует на звание лучшего снайпера Ла Лиги…

Изначально было понятно, что противостоять такой матерой

компании молодым динамовцам будет слишком сложно.

"4:0 по сумме двух встреч к перерыву – это не вина "Динамо", а скорее заслуга "Вильяреала". Испанцы хорошо подкованы тактически, каждый знает куда бежать, что делать. Индивидуальный класс футболистов тоже безоговорочно превосходит мастерство динамовцев. И даже при таком раскладе, "бело-синие" местами дарили позитивные эмоции своей игрой... Будь киевляне более удачливыми, сценарий мог бы сложиться и не так печально", – считает Дмитрий Ватрас (profootball.ua, 19.03.21).

В целом же евросезон для киевлян пресса характеризует со знаком плюс. Оценивая путь, пройденный командой Мирчи Луческу, журналисты исходят из того, что команда сработала продуктивней, чем в сезоне-2019/20 и даже превзошла ожидания. "Динамо" после трехлетнего перерва сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, взяла свое в группе, а в первом раунде плей-офф Лиги Европы, вопреки прогнозам, прошла очень крепкий "Брюгге".

Ряд изданий отмечают существенный фактор: костяк нынешнего "Динамо" составляют украинские игроки и даже больше – воспитанники собственной школы. Поэтому следить за этой командой намного интересней, чем за приезжими легионерами.

"Какой бы ни была тяжелой текущая еврокампания, но ответ на один вопрос мы все-таки получили, – пишет Александр Рыженко. – Оказывается, киевская академия действительно выпускает игроков, которые способны выводить команду в группу Лиги чемпионов. Причем, для этого даже не нужно ждать, как нам рассказывали ранее. Сирота, Забарный, Попов, Нещерет, Шапаренко и остальные готовы играть уже сейчас. Безусловно, футболисты уровня Антунеша или Виды в нынешнем "Динамо" были бы на ведущих ролях, но как оказалось и без них клуб способен давать результат" (ua-football.com, 20.03.21)

Высокую оценку от прессы получил тренерский штаб "Динамо". Как считает тот же Дмитрий Ватрас, в еврокубках Мирча Луческу выжал из команды практически максимум, а что самое главное – киевские игроки получили возможность прочувствовать топовый уровень мирового футбола.

О том, что "Динамо" – на правильном пути, свидетельствуют и эксперты. К примеру, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев:

"Это наглядно показывают не только матчи на внутренней, но и на международной арене. Структура и качество игры команды дает динамовским болельщикам повод для оптимизма" (zbirna.com, 19.03.21).

Другими словами, все сходятся на том, что постепенно киевская команда обрастает мускулами.

"Дорікати цьому складу за другу поразку від Вільяреала сенсу не бачу. Бо зараз йдуть часи, які прийнято вважати "набуття досвіду". Пройти в цьому стані (ще й ковід карти плутав) груповий етап Ліги чемпіонів з Барсою і Ювентусом по сусідству, дістатися 1/8 Ліги Європи – гарний підсумок. Тепер важливо зосередитися на чемпіонаті України і не втрачати свого", – цитируют СМИ пост Руслана Свирина (dynamomania.com, 19.03.21).

"Есть основания рассчитывать, что полученный опыт встреч на таком уровне сделает команду Мирчи Луческу сильней, и в следующем сезоне от нее точно можно будет ждать большего", – высказывает аналогичное мнение Никита Шмелев (footclub.com.ua, 18.03.21).

Ну и, наверное, главный итог украинской еврокампании-2020/21 – откат на 12-ю позицию в рейтинге УЕФА, что влечет за собой не очень приятные последствия. В сезоне-2022/23 не только серебряный призер, но и чемпион УПЛ вынужден будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Пресса отмечает: чтобы обойти Шотландию, нужно было, чтобы в минувший четверг одна из наших команд выиграла, или обе сыграли вничью. Но, в принципе, сваливать тут вину на горняков и киевлян совершенно неуместно. "Шахтер" и "Динамо" в этом сезоне выполнили, скажем так, свою норму, тогда как остальные…

"Основным поставщиком очков в копилку нашу коэффициентов второй год подряд стал "Шахтер", принеся почти половину от общей добычи – 14 очков из 34. "Динамо" отстало совсем ненамного – 13,5 очков. А вот вклады остальных евробойцов по традиции намного скромнее: Заря добавила 4 очка, Колос – 2, Десна – лишь 0,5", – сообщил сайт sportarena.com (20.03.21).

ЧАТ ДЛЯ ОСКОРБЛЕНИЙ

Причины такого расклада – на поверхности. Для СМИ очевидно, что здесь нужно в первую очередь говорить об уровне и конкурентоспособности украинской Премьер-лиги. Это наша главная головная боль.

Подходы, которыми руководствуются чиновники УАФ, привели к тому, что в нашем футболе воцарилась атмосфера хронического стресса и хаоса. И рассчитывать на какой-то прогресс в таких условиях – все равно, что ждать урожай клубники в начале марта.

Показательный пример – грандиозный скандал, связанный с многочисленными судейскими ошибками в матчах УПЛ и вызывающим поведением вконец распоясавшегося главы Комитета арбитров ФФУ/УАФ Лучано Лучи. Тема, которую еще в начале марта обострил президент "Олимпика" Владислав Гельзин, уже три недели не сходит со страниц СМИ, обнажая все новые и новые неприглядные подробности деятельности итальянского гастарбайтера и его боссов.

В прошлый понедельник в качестве аргументов для аргументации своих претензий Гельзин использовал переписку Лучи с внутреннего судейского Телеграм-канала. Некоторые скрины стали достоянием общественности еще осенью. А сейчас на основании пополнившейся коллекции вульгарных комментариев от синьора сквернослова, ФК "Олимпик" требует соответствующего разбирательства дисциплинарных органов ассоциации.

"В распоряжение нашего клуба поступили материалы в виде распечатки рабочего телеграм-чата главы Комитета арбитров УАФ Лучи Лучано и подчиненных ему арбитров, которые демонстрируют методы управления господина Лучи и его отношение к украинскому футболу, – говорится в открытом заявлении "Олимпика". – Мы считаем необходимым проведение тщательного расследования фактов, которые содержатся в данных материалах и обратились с официальным заявлением об этом в КДК УАФ. Закон один для всех!" (olimpik.com.ua, 15.03.21).

Заявление "Олимпика" и опубликованные клубом скрины с вышеупомянутого чата вызвали огромный резонанс – в тот же день по этой теме было опубликовано более ста материалов на 57-ми сайтах. Естественно, пресса внимательно изучала, как, занимающий серьезный пост седовласый итальянец, рассылает нецензурные "факи" и другие ругательства, комментируя слова практически каждого, кто позволил себе выразить недовольство работой арбитров.

Список там, между прочим, очень внушительный. От имени аккаунта "Лучиано" звучат оскорбления в адрес: Игоря Суркиса, Алексея Михайличенко, Сергея Сидорчука ("Динамо"), Григория Козловского ("Рух"), Юрия Березы и Андрея Русола ("Днепр-1"), Вячеслава Гельзина ("Олимпик"), Владимира Шарана и Кирилла Ковальца ("Александрия"), Василия Кобина ("Минай"), Сергея Рафаилова (на тот момент – "Заря"), Игоря Цыганыка и Константина Андриюка (известных журналистов)…

"Также досталось экспертам: не только украинским Шебеку и Ступару, но и бывшим итальянским и английским судьям, – уточняет сайт "Трибуна". – Более того, "Лучиано" просит арбитров "запомнить" действующих игроков Сергея Кравченко и Владислава Лупашко, которые критикуют судейство", – уточняет сайт "Трибуна"(ua.tribuna.com, 15.03.21).

Похоже, Лучи не особо скрывает свое пренебрежительное отношение к участникам футбольного процесса и к стране, где ему сейчас приходится работать. Трудно представить нечто подобное в серьезной футбольной организации, функционирующей по нормам закона и морали. Глава Комитета арбитров УАФ при каждом удобном случае настаивает на своей неподотчетности и независимости, при этом в соцсетях ведет себя как мелкий пакостник, как трусливый склочник.

Почему бы итальянцу не попробовать сказать в лицо президентам, тренерам и футболистам то, что он пишет в Телеграм-чате? Очевидно, его напускная смелость не простирается столь далеко. А то ведь можно и на адекватный ответ нарваться.

"Біда сеньйора Лучано у тому, що він абсолютно не знає української історії. Бо наш "мудрий нарід" дуже довго терпить, але коли вже йому зриває "стоп-кран", тоді все відбувається доволі швидко і то по справедливості, але не завжди по закону", – прогнозирует дальнейшее развитие событий Игорь Цвик (sportanalytic.com, 17.03.21).

Журналисту вторит авторитетный менеджер и агент Вячеслав Заховайло:

"Терпеть хамство и неуважение к нашей стране и людям, в высказываниях этого туриста? У меня вопрос: кто им с Баранкой внушил, что им все дозволено? Я не удивлюсь, если фанаты начнут их катать в мусорных баках", – написал Заховайло на своей странице в Фейсбуке (dynamomania.com, 16.03.21).

А бывший глава ПФЛ Милетий Бальчос, анализируя проблему на своей страничке в "Фейсбук", высказывает мысль о том, что события развиваются совершенно логично: руководители клубов просто устали терпеть судейский произвол – тем более, оплачивая его из собственных карманов.

Кстати, на последний момент Бальчос обращает отдельное внимание:

"Клуби платять кошти із власного бюджету за роботу арбітрів та їх відрядження, у тому числі за "скромное" харчування і проживання в "дешевих" готелях, тому вони мають право потребувати звіт і поставити питання перед УАФ, ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО ГРОШІ?

Вас лякають усілякими заборонами ФІФА щодо недорканності касти арбітрів. Так воно і є. Але назвіть мені цивілізовану країну, де клуби платять за арбітраж у змаганнях?

До речі, ФІФА своїми нормативними документами не дозволяє клубам та іншим особам оплачувати роботу арбітрів. Це (плата за арбітраж) – обов'язок національних асоціацій – у нашому випадку це УАФ.

Не бачу іншої сили для радикальної чистки авгієвих конюшень у системі арбітражу в Україні, окрім згуртованих дій професіональних футбольних клубів УПЛ та ПФЛ", – уточняет Бальчос (facebook, 17.03.21).

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Собственно, процесс, о котором говорит Бальчос, фактически уже начался: оппоненты Лучи мобилизуют доступные юридические методы противодействия зарвавшемуся "легионеру". Одни – пока что декларируют намерения, другие – уже приступили к действию.

Параллельно с "Олимпиком" в Комитет по этике и честной игре УАФ обратился львовский "Рух".

"В пресс-службе клуба заявили, что слова Лучи несут оскорбительный характер, в том числе в адрес президента "Руха" Григория Козловского, – сообщает "Трибуна". – Соответствующее письмо отправлено председателю Комитета по этике и честной игре Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям спортивного функционера и открыть производство по этому поводу" (ua.tribuna.com, 16.03.21).

Довольно четко высказал свою позицию президент черниговской "Десны" Владимир Левин:

"Опубликованные "Олимпиком" факты должны быть тщательно проверены. Если они достоверны, то демонстративное презрения к нашей стране и футбольным деятелям со стороны Лучано Лучи должны быть рассмотрены КДК с применением зеркальных дисциплинарных норм. Для достижения публичности в работе, поведении и деятельности главы Комитета арбитров УАФ, расследование должно быть открытыми со стороны КДК УАФ" (facebook.com, 17.03.2021).

Прокомментировал события и фигурирующий в списке Лучи экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, который вместе с Мирославом Ступаром планирует подавать заявление в КДК, а если оттуда не последует реакции – то и в суд.

"Лучано Лучи оскорбляет всех: футболистов, журналистов, игроков, президентов. Мы с Мирославом Ступаром своими разборами судейских решений показываем негативную сторону работы этого итальянского мафиози. Лучано закрывает глаза на явные ошибки арбитров, "награждая" их назначениями на новые матчи.

Лучано и коррупция – это одно и то же. За то что судья переходит из лиги в лигу Лучано и Комитет арбитров получают от него хорошее вознаграждение, это курирует член Комитета арбитров Ярмолинский…", – рассказывает Шебек (1927.kiev.ua, 19.03.21).

Словом, общественность и участники футбольных процессов реагируют на события так, как и следовало ожидать. В свою очередь Лучи продолжает ставить привычную пластинку.

В начале недели глава Комитета арбитров УАФ дал эксклюзивный комментарий для sport.ua. В нем не было ни одного конкретного ответа по сути предъявленных ему обвинений. Зато появились новые нотки. Лучи заговорил о целенаправленной и спланированной атаке на Комитет арбитров с целью его дискредитации и "искренне" посочувствовал тем, кто выступает против него.

"Вам спустя какое-то время будет стыдно и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?" (sport.ua, 16.03.21).

В данном контексте подобное морализаторство из уст Лучи выглядит демонстративно нагло и цинично.

А честные правила, судя по всему, станут темой анонсированного Владиславом Гельзиным знакового события.

"В ближайшем будущем проведем пресс-конференцию, – говорит президент "Олимпика". – Мы же не ищем компромат. Даже не мы будем говорить. Это будут участники процесса, которые устали от этого всего... Наконец-то это всем надоело... Хочу снять маску с синьора Лучи. Хочу снять двуличие.

Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос, – продолжает Гельзин. –Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете...". (ua.tribuna.com, 15.03.21).

ЧЕГО ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛУЧИ

Между тем, хамство Лучано Лучи стало одной из главных тем интервью президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Телеграм-каналу "Бомбардир".

"Если можно верить в подлинность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них задета репутация многих футбольных людей, в том числе и моя. Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фэйк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям?! Я предупреждал в своем интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник", – цитирует Игоря Михайловича sportarena.com (17.03.21).

Суркис напоминает, что не так давно его оштрафовали на 50 000 грн. за оценочные суждения относительно судейского процесса в нашем футболе. И настаивает на том, что аналогичного рассмотрения заслуживают прямые оскорбления, исходящие от Лучи.

"Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил", – говорит Игорь Михайлович (sportarena.com, 17.03.21).

От частностей функционер переходит к глобальной проблеме взаимоотношений главы судейского корпуса и тех, кто вкладывает в украинский футбол свои кровные.

"Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью... Без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?.." (sportarena.com, 17.03.21).

Интервью Игоря Суркиса подкрепляется официальным обращением ФК "Динамо" (Киев) в Комитет по этике и честной игре УАФ, в котором столичный клуб требует провести проверку нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Тут, к слову, уместно заметить, что аналогичный по смыслу запрос в КЭЧИ впервые поступил осенью прошлого года – от экс-арбитра Ивана Бондаря. И тогда возглавляемый Баранкой комитет не усмотрел в комментариях Лучи ничего предосудительного.

"Было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате", – цитируетпресс-службу УАФ сайт sport.ua (17.03.21).

Такая позиция сама по себе цинична и аморальна. Если следовать логике УАФ, получается, что, скажем, футболисты или клубные руководители, общаясь между собой где-то в соцсетях, имеют право говорить оскорбительные вещи. А когда тот потребует объяснений и дисциплинарных санкций, сквернословы могут просто съехать с темы: мол, это частный разговор, какие претензии? И любое нелестное мнение о Комитете арбитров тогда тоже можно позиционировать в таком ракурсе.

У прессы тут мнение однозначное: УАФ предприняла жалкую и бездарную попытку хоть как-то оправдаться, снизив градус разгоревшегося "Лучигейта". Но как может считаться приватным чат, которым пользуются все арбитры УПЛ?

Четкие пояснения по этому поводу дает Игорь Семйон:

"Сообщения господин Лучи печатает в чате, который насчитывает более 25 человек и называется брендом организации, осуществляющей проведение соревнований высшего уровня чемпионата Украины по футболу, Кубка Украины, а также Суперкубка и первенства среди молодежных команд. Проще говоря, УПЛ.

Группа называется REFEREES Premiere League, по состоянию на начало июня 2020-го года она насчитывала 27 участников, а сообщения Лучано Лучи маркируются аббревиатурой ФФУ" (ua-football.com, 18.03.21).

А еще благодаря заявлению УАФ все окончательно убедились, что писал оскорбительные вещи именно Лучано Лучи, а не какой-то хакер-журналист, на происки которого уже попытался сослаться итальянец, дав короткий комментарий воскресному "Профутболу".

Признавая, что это была приватная переписка, пресс-служба Ассоциации фактически подтвердила, что данный чат создан и администрируется главой Комитета арбитров. Об этом, кстати, идет речь и в заявлении ФК "Динамо" (Киев).

Ну а что касается вопроса, как классифицировать действия Лучи, то тут столичный клуб приводит бесспорные аргументы, раскладывая все буквально по полочкам:

"Відповідно до ст.4 Кодексу етики і чесної гри особи, на яких поширюється дія цього Кодексу, зобов'язані дотримуватися серед іншого наступних правил:

"1.4. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть задати УАФ та футболу у цілому моральної чи матеріальної шкоди;

1.5. Сприяти розвиткові футболу шляхом пропаганди та поширення позитивного досвіду;

1.9. Виявляти повагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, вболівальників тощо;

1.10. Не припускатися зневажливих дій у відношенні один до одного, образ, приниження честі та гідності учасників футбольного дійства, усвідомлюючи шкідливість наслідків від емоційних висловлювань і негативної поведінки;

1.16. Утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть призвести до підозру у неналежній поведінці;

1.17. У випадку виникнення неузгодженості сторін із спірних питань звертатися до уповноважених органів відповідних асоціацій, регіональних федерацій, УАФ" (fcdynamo.kiev.ua, 18.03.21).

У любого адекватного человека не возникнет сомнений: Лучано Лучи нарушил все вышеперечисленные нормы Кодекса. Соответственно, КЭЧИ по идее обязан взять дело на рассмотрение, провести проверку и обратиться в КДК УАФ с ходатайством о вынесении дисциплинарных санкций по отношению к главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в виде запрета осуществлять какую-либо деятельность, связанную с футболом.

И еще цитата из заявления динамовцев:

"У випадку відсутності належної реакції з боку Комітету з етики і чесної гри та/або дисциплінарних органів УАФ, ФК "Динамо" залишає за собою право на звертання до відповідних міжнародних органів, зокрема до ФІФА та УЄФА" (fcdynamo.kiev.ua, 18.03.21).

ОТВОД ДЛЯ БАРАНКИ

Таким образом, конфликтная ситуация, которую спровоцировал распоясавшийся глава Комитета арбитров, окончательно перешла в юридическую плоскость. Теперь на повестке дня – вердикт КЭЧИ, к руководителю которой у прессы, между прочим, тоже имеется немало претензий.

"Франческо Баранку пригласили не для того, чтобы он боролся с мошенниками, а для того, чтобы успокоить болельщиков и сделать имитацию большой борьбы с мошенниками. Накажут, возможно, несогласных, а своих никто не тронет", – говорил еще два года назад тренер Олег Федорчук (ua-football.com, 13.12.17).

"К услугам Баранки и его верных молчаливых ассистентов – многочисленные журналистские расследования о коррупции: как в сфере договорняков и судейском корпусе, так и среди высшего руководства ФФУ/УАФ. Однако, видимо, по мнению КЭЧИ, красть миллионы из государственной казны, наживаться за счет распилов и откатов, жить с фальшивыми документами, цинично попирать собственные регламентные нормы и плодить прочее беззаконие, злоупотребляя служебным положением, – куда более этично, нежели высказывать пусть и эмоциональные, но здравые и актуальные мысли о футболе, о его насущных проблемах", – писал недавно по этому поводу Юрий Корзаченко (footcluв.сom.ua, 12.02.21).

А по ходу минувшей недели официальное недоверие Баранке высказал ФК "Олимпик", получивший запрос от главы КЭЧИ о предоставлении объяснений по факту нарушений Кодекса этики и честной игры, связанных с событиями матча 17-го тура УПЛ. Речь, напомним, об эмоциональных высказываниях президента "Олимпика" Владислава Гельзина по поводу отмененного гола его команды в ворота "Шахтера".

Вот что говорится в заявлении ФК "Олимпик":

"Мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может принимать участие в разбирательстве вокруг событий 17-го тура УПЛ в качестве главы комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью.

Так, 07.03.2021, т.е. на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью каналу "Футбол 1", в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний в отношении него не давалось.

Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК Олимпик Донецк и его руководству, высказывая необоснованные обвинения в махинациях.

Вместе с этим, ФК Олимпик Донецк в 2019 году уличил Франческо Баранка в создании фальшивой группы итальянских экспертов, от имени которых было изготовлено более 30 экспертиз, которые Комитет этики и честной игры использовал в делах против ФК Олимпик Донецк, а также ФК Сумы.

Факт фальсификации был доведен до сведения отечественных и итальянских СМИ, руководства УАФ. К сожалению, никакой официальной реакции в отношении господина Баранки не последовало, но его репутация значительно пострадала.

Таким образом, действия и высказывания главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки указывают на его личную заинтересованность и предвзятость в данном деле" (olimpik.com.ua, 19.03.21).

В связи с указанными обстоятельствами и руководствуясь статьей 52 Дисциплинарных правил УАФ "Олимпик" направил в УАФ заявление об отводе главы Комитета этики и честной игры.

Совершенно логичный ход. Баранка давно дискредитировал саму суть понятий этика и честность. И у футбольной общественности есть все основания предполагать, что в деле Лучано Лучи он традиционно для себя займет ту позицию, которую ему укажут сверху.

Впрочем, для УАФ подобная избирательность, очевидно, в порядке вещей. Служители футбольной Фемиды, нанятые на деньги профессиональных клубов, мало того, что не прогрессируют в своем развитии, но еще и оказываются на поверку абсолютно ангажированными. Большинство из них под влиянием итальянского куратора даже не знакомы с принципами элементарной общечеловеческой морали и корпоративной этики. Дурной пример, как известно, заразителен.

Впору грустно восклицать: а судьи – кто?!

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ЛОЗАННЫ

На фоне разразившийся в украинском футболе судейского скандала несколько в тени оказалась такая важная тема, как старт сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира: 24-го марта команда Андрея Шевченко сыграет на выезде с Францией, 28-го примет в Киеве Финляндию, а 31-го сыграет в Казахстане.

Впрочем, к концу недели касающиеся главной команды страны новости набрали обороты. К примеру, СМИ активно обсуждали очередные кадровые проблемы "сине-желтых".

"Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко довикликав до складу команди, яка готуватиметься до старту відбору ЧС-2022, нападника СК "Дніпро-1" Артема Довбика.

Свого часу Артем уже отримував запрошення до національної команди, зокрема, перед матчами відбору до чемпіонату світу-2018, однак нагоди дебютувати у складі збірної поки не мав.

Причина, у зв’язку з якою тренеру синьо-жовтих довелося здійснити додатковий виклик, – м’язові ушкодження динамівців Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, через які ці гравці не зможуть допомогти збірній у березневих матчах", – сообщил официальный сайт УАФ(uaf.ua, 21.03.21).

Таким образом, у СМИ появилась возможность подсчитать: из ранее публиковавшегося списка игроков, получивший вызовы на предстоящие матчи, выбыло пятеро – помимо Цыганкова и Беседина вне игры оказались Тарса Степаненко (не успел восстановиться после травмы), Виктор Корниенко и Игорь Харатин (из-за положительный ПЦР-тестов).

Безусловно, потери существенные. Тем более, что до сих пор непонятно, в каком состоянии находится Андрей Ярмоленко, который совсем недавно приступил к полноценным тренировкам.

Об этом и ситуации в целом довольно подробно в интервью "Великому футболу" рассказал Андрей Шевченко, чьи слова активно цитировала пресса.

"Я с Ярмоленко недавно говорил, он прилетает. Он не попадал в заявку, есть какие-то проблемы. Приедет – уже будем определяться, будет ли он готовиться к матчам" (ua.tribuna.com, 21.03.21).

"Франция – очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с "ковидом" сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации…" (footboom.com, 21.03.21).

"Буяльский?.. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий футболист своего клуба. Он отлично играет. Но мы играем по другой схеме. Разве надо вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных? Это будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю" (sport.ua, 21.03.21).

Впрочем, главной темой в контексте сборной Украины в любом случае стало опубликованное в пятницу решение Спортивного арбитражного суда Лозанны по поводу так и не состоявшегося в ноябре матча Швейцария – Украина в рамках Лиги наций. Напомним, что тогда в лагере нашей команды началась эпидемия ковида, в связи с чем главный врач кантона Люцерн отправил "сине-желтых" на карантин, а КДК УЕФА по горячим следам присудил Украине техническое поражение.

"Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив у силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо скасованого поєдинку Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія – Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, – сообщил официальный сайт УАФ. – Разом із тим, у своїй ухвалі CAS відзначив: "У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ – ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19" (uaf.ua, 19.03.21).

В принципе, решение CAS ни для кого не стало откровением. Пресса ждала именно такой вердикт, тем более, что все прекрасно помнят, насколько беспомощно и непрофессионально повела себя в той ситуации УАФ. Наши доблестные чиновники попросту сложили руки, вместо того, чтобы предпринять активные действия. Ведь варианты сыграть все-таки были.

И как бы не были справедливо огорчены: Андрей Шевченко, тренерский штаб, каждый из игроков сборной, а с ними и миллионы болельщиков главной команды страны, историю назад не отмотаешь. Остается только сожалеть, что наши громкие футбольные международные победы разбиваются о самоуверенные амбиции руководства УАФ.

И в этой связи удивила публичная реакция пресс-секретаря сборной Украины Александра Гливинского, опубликовавшего гневный пост на своей страничке в Фейсбук, который тут же разлетелся по сети.

Цитируем несколько выдержек из этого спитча:

"Рішення КАСу не лише перевершило будь-які найгірші очікування, а підняло на небачену досі висоту планку абсурдності.

…Це що у нас – рефлексія інквізиції, повернення середньовічних часів, васальне право, яке дає або забирає феодал???

…Не можу сказати точно, що саме трапилося у Лозанні: це – корупція чи така собі "корпоративна підтримка" великих гравців світового спорту, але це однозначно – неподобство, огульне засудження, кричуща несправедливість – синоніми можна ще підбирати".

…Їм, певно, головне відпрацювати свої онлайн-години і піти спокійно пити післяобідній коктейль" (dynamomania.com, 19.03.21).

Тональность, мягко говоря, нелицеприятная. В этих высказываниях прослеживаются прямые оскорбления и намек на ангажированность одной из самых авторитетных судебных инстанций Европы, что несомненно несет вред имиджу украинского футбола.

Очевидно, Гливинский последовал примеру старших товарищей, которые публично высказывались по этому поводу ранее.

Накануне слушаний в Лозанне, напомним, чиновники УАФ, лояльные федерации СМИ и ангажированные юристы бодро тиражировали мысли о прочности украинских позиций в этом разбирательстве. Параллельно муссировалась версия с некой "теорией заговора": мол, швейцарцы, не веря в успех встречи с Украиной, пустили в дело админресурс, а уж победа в бюрократических "играх" им обеспечена, поскольку именно в Швейцарии расположена штаб-квартира УЕФА.

"Ничем другим, кроме как издевательством над нами, данный факт не назовешь, – озвучил свое мнение всезнающий глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич. – ...Видимо, в данном случае уместно сказать: кто имеет больше прав, тот и прав... Не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок – пренебрежение. Как и к нашей стране в целом" (ua-football.com, 25.11.20).

Настаивая на том, что решение УЕФА нужно оспаривать в Арбитражном спортивном суде Лозанны, Маркевич завершает свой спич следующим умозаключением: "Надеюсь, в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА" (ua-football.com, 25.11.20).

А генеральный секретарь ФФУ/УАФ Юрий Записоцкий в эфире "Великого футбола", предваряя обращение в Лозанну, спрогнозировал, что борьба за справедливость будет сложной – по причине того, что суд... территориально расположен в Швейцарии.

Таким образом люди, формально руководящие организацией, подведомственной УЕФА (и, следовательно, априори подчиняющиеся законам, по которым Европейский футбольный союз функционирует), вопреки всем представлениям о корпоративной этике, поносят этот самый УЕФА, а вместе с ним и лозаннский CAS, по сути, обвиняя обе организации в предвзятости и ангажированности.

Возвращаясь к Гливинскому, по-хорошему, его эмоциональное выступление должен классифицировать все тот же Комитет по этике и честной игре УАФ. Ну а далее вырисовывается два варианта.

Если Гливинского увольняют – значит в УАФ признают очевидный факт нарушения пресс-секретарем элементарных правил корпоративной этики. А, соответственно, и в истории с Лучано Лучи развязка должна быть идентичной.

Если Гливинский остается – значит, в УАФ реально считают любые высказывания в соцсетях неофициальным мнением. Даже если у тебя на страничке черным по белому прописаны место работы и должность. Но тогда, если продолжать логическую цепочку, представители украинских футбольных клубов безбоязненно могут публиковать в Фейсбуке и Телеграм-каналах какие угодно вольнодумства и за это никто не станет их наказывать.

По сути это будет совершенно новый уровень дискуссии и новый порядок вещей, законодателем которых станет УАФ…