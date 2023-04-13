'Выглядел впечатляюще': вице-чемпион мира поддержал Мудрика и дал совет украинцу

Знаменитый французский футболист Флоран Малуда восхитился украинским легионером лондонского "Челси" Михаилом Мудриком. Бывший игрок английской команды, в составе которой он выиграл Лигу чемпионов, отметил, что наш соотечественником может оказать существенное влияние на игру команды.

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Такое мнение Малуда выразил в интервью ICE 36, пишет портал Goal.com. Вице-чемпион мира 2006 года сравнил Мудрика с вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором. Он посоветовал игроку сборной Украины сохранять ту же уверенность и раскованность, которую Михаил продемонстрировал в первой игре за "Челси" с "Ливерпулем".

"Мудрик очень талантлив. Когда он дебютировал, он выглядел очень впечатляюще, когда вышел. Я думаю, что он подошел к той игре свежим, полным уверенности, и мы все могли видеть его огромный потенциал. Посмотрите на пример Винисиуса. Я думаю, что это хорошее сравнение, а также правильный пример для подражания. В качестве ориентира он должен смотреть на то, как Винисиус развивался. Я думаю, что Мудрик может оказать такое же влияние на "Челси", как Винисиус на Мадрид. Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет – он может стать лидером в "Челси", – сказал Малуда.

Накануне "Челси" проиграл мадридскому "Реалу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:2). Мудрик всю игру провел на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты известного футбольного портала Goal.com назвали главную причину неудач Михаила Мудрика в "Челси".

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