'Вы это увидите': Луческу высказался о матче с 'Барселоной'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообещал, что его команда даст настоящий бой "Барселоне" в матче четвертого тура Лиги чемпионов. По словам румынского специалиста, его подопечные не требуют дополнительной мотивации на игру.

Об этом сам наставник "бело-синих" заявил на пресс-конференции перед игрой. Луческу подчеркнул, что он верит в способности своих подопечных.

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"Неужели игроков нужно мотивировать на матч с "Барселоной"? Я слышал, что у них нет некоторых игроков, но "Барса" есть "Барса". Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет футболистов, отступные за которого равны миллиарду. У нас есть качественные исполнители. Вы это увидите. Уверен, что мы хорошо сыграем. Мы должны сделать все для того, чтобы добиться положительного результата. Верю в своих ребят. Жду от них большой мотивации и хорошей игры", – сказал наставник "Динамо".

Напомним, поединок "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник, 2 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона. Начало встречи – в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" объявила об отставке главного тренера команды Рональда Кумана. Вместо него исполнять обязанности будет легендарный Серхи Бархуан.

В свою очередь киевское "Динамо" потеряло ключевого футболиста обороны.