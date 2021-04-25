OBOZREVATEL продолжает знакомить вас со скандальными матчами, без которых порой не обходятся отборочные циклы еврочемпионатов.

В отборе на Евро-2008 полтора года длилась эпопея с проведением матчей между сборными Армении и Азербайджана, завершившаяся неожиданным вердиктом Исполкома УЕФА: обе встречи национальных команд двух соседствующих и враждующих государств… вообще не состоятся.

Теоретически были возможны пять вариантов развития событий. Первый и самый нереальный – организация поединков в Ереване и Баку. За это ратовали армяне, заявлявшие, что они готовы обеспечить безопасность у себя дома и не боятся приехать на Каспийское побережье. Азербайджанцы были категорически против. Именно благодаря им ситуация до последнего момента и оставалась неопределенной. Исключили они и второй вариант – матчи в Ереване и на нейтральном поле. Мол, не ступим на армянскую землю – и все тут!

Казалось, разрубить гордиев узел удастся за пределами Кавказа, и ведь предложений хватало – от Молдавии, Украины, Грузии, Испании, Австрии, Швейцарии, а также, как выяснилось, Латвии, Беларуси, Люксембурга, Болгарии, Голландии и даже Израиля. Ан нет! К компромиссу обе стороны, хотя за этот период под контролем УЕФА были проведены три совещания по данному вопросу, так и не пришли. А по тому, учитывая сроки (команды должны были договориться о месте проведения игр не менее чем за 60 дней до них) и статью 34 регламента турнира, согласно которой в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств решающее слово остается за Исполнительным комитетом УЕФА, чиновниками был выбран последний вариант: обе дуэли, намеченные на 8 и 12 сентября 2007 года, отменить и сборным за них очки в таблицу не насчитывать. В принципе, был возможен и пятый ход – подарить каждому спорщику по три домашних очка, но, по правде говоря, тогда ущемлялись бы права другого представителя бывшего СНГ – Казахстана.

Кстати, в истории отборочных турниров ЧМ (в еврозоне) и ЧЕ это был третий случай, когда поединки отменялись и очки за них не насчитывались. В квалификации на ЧМ-1962 сборная ГДР не доехала до Голландии из-за визовых проблем, а на ЧЕ-1992 команда Испании получила от УЕФА разрешение не лететь в Албанию из-за сложной политической ситуации в регионе. Добавим, что все четыре участника в своих группах на тот момент ни на что не претендовали.

В последних циклах УЕФА при жеребьевке отборочных групп, дабы избежать подобных инцидентов, разводит по разным углам Армению и Азербайджан, а также не имеющих дипломатических отношений Россию с Грузией и Украиной.

А вот во втором розыгрыше Кубка Европы Грецию угораздило выйти на Албанию – страну, с которой она формально находилась в состоянии войны аж с 1912 года. Хотя военные действия давно прекратились, мирный договор еще не был подписан, и отношения между странами были весьма натянутыми. Первый матч должен был проводиться в Тиране, и греки отказались посылать туда свою команду – в немалой степени из-за того, что опасались за безопасность игроков. Их мотивы не нашли сочувствия у УЕФА, и Грецию, как в свое время Испанию в истории с СССР на Евро-1960, исключили из розыгрыша.

KEEP SMILE

Предлагаем, друзья, вашему вниманию несколько коротких анекдотов. И если, ознакомившись с ними, вы улыбнетесь, нам будет приятно.

1. Врач, недовольный маленьким гонораром, иронично спрашивает пациента:

- Это мне или моему помощнику?

- Это вам на двоих…

2. У работника на заводе спрашивают:

- Вот вы, если стакан водки выпьете, работать сможете?

- Смогу.

- А ежели два?

- Тоже смогу?

- Ну а если три?

- Видите же – работаю!

3. Муж, придя с работы, спрашивает у жены:

- Ну как дела, моя сладкая?

- Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила! Окошки протерла, детские вещи все перестирала. Вот сижу носочки вяжу. А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя убью!

4. Таиланд кричал: "Приезжай купаться и загорать!" Париж кричал: "Приезжай фотографироваться!" А зарплата посоветовала: "Иди за грибами, фантазерка!"

5. Молодой жене на заметку. Если вы с мужем идете в гости, а там будут незамужние дамы, скормите любимому пару долек чеснока.

6. Звонок:

- Алло, я туда попал?

- Нет, вы попали не туда. Вас послать куда надо?

7. Иногда те, кому доверяешь на сто процентов, могут обмануть на все двести.

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