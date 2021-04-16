Возвращение Ярмоленко в "Динамо": СМИ назвали сумму, которая устроит "Вест Хэм"

Украинец Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности покинет "Вест Хэм" в летнее межсезонье, и одним из клубов, в который он может перейти, якобы является родное для него "Динамо".

Как сообщает издание Football.London, лондонская команда готова расстаться с нашим соотечественником за 6-7 миллионов евро, несмотря на то, что в 2018 году за его трансфер было заплачено около 20 миллионов евро. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, сейчас стоимость Ярмоленко составляет 5 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет усилить команду перед началом сезона 2021/22 и будет не против продать украинца, который, судя по слухам, является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с еженедельным доходом в более чем 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко только один раз вышел в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги и 13 раз появлялся на поле со скамейки запасных, но голами не отличался.

В структуре "Динамо" он находился с 2007 по 2017 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских СМИ объяснили, почему киевляне не рассматривают вариант с возвращением в команду Андрея.