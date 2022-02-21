Возобновление УПЛ и паника из-за 'вторжения': обзор спортивных СМИ

До возобновления чемпионата Украины остаются считанные дни, и, естественно, эта тема по ходу отчетной недели занимала главенствующее положение. По традиции преимущественно обсуждали фаворитов, которые ведут борьбу за титул.

"ДИНАМО": С МОЛОДЕЖЬЮ НА ПОДХОДЕ

Если составить турнирную таблицу по итогам спаррингов этой зимы, то во главе окажется "Динамо". Киевляне играли больше всех и, в принципе, без сбоев – 12 побед и три ничьих. При этом в игре команды можно проследить неплохой баланс между атакой и обороной. Конечно, вратарям тоже приходилось выручать и впереди получалось далеко не все. Но четыре матча без пропущенных мячей в рамках третьего сбора с общим счетом 10:0 – это, несомненно, показатель, который должен настраивать поклонников клуба на позитивную волну. И пресса совершенно справедливо отдает команде должное за проделанную работу.

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"Динамо" уже в шестой раз на сборах забило четыре мяча. Ранее это удавалось в спаррингах с "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), "Расинг Униона" (4:0), "Лудогорца" (4:1), "Широки Бриега" (4:1) и "Инджии" (4:0)", – отметил Сергей Стадню после победы над "Кайратом" (Xsport.ua, 15.02.22).

Анализируя спарринги киевлян в Турции, многие журналисты обращают внимание на уверенную и результативную игру Витиньо, который с пятью забитыми голами вместе с Виталием Буяльским (5) и Николаем Шапаренко (6) составил тройку лучших динамовских снайперов межсезонья. Таким образом, можно утверждать, что бразилец прошел процесс притирки и окончательно интегрировался в игровые схемы Луческу. Собственно, это и делает обозреватель "Футбольного клуба" Влад Белый:

"У цьому сезоні Вітіньо залучався до важливих матчів нерегулярно (до того ж іноді на позиції центрального нападника), але контрольні матчі у це міжсезоння дають дуже реальну надію на те, що вже найближчим часом він буде здатний грати ключову роль в атаці "Динамо".

Вважаю, що в попередньому та поточному сезонах киянам дуже не вистачало стабільного та ефективного лівого інвертованного вінгера. Вербич ніяк не може заграти в повну силу, а Де Пена, хоча й приносив багато користі, із очевидних причин діє у вузькому тактичному діапазоні.

Якщо ж Вітіньо продовжить прогресувати, то опція з ним та Циганковим на флангах виглядає дуже перспективною" (Footclub.com.ua, 19.02.22).

Рассуждая же об оптимальном составе команды Луческу, все сходятся на том, что костяк останется тем же. По большому счету, вопросы есть только по двум позициям. В частности, пока сложно понять, кому тренер отдаст предпочтение на позиции левого защитника.

"Незважаючи на статус вихованця клубної академії та достатньо досвідченого гравця (як на свій вік), Владислав Дубинчак поки не переконав у своїй готовності хоча б стати беззаперечно основним, не те що повноцінно замінити Віталія Миколенка. Принаймні, 19-річний Вівчаренко в більшості випадків не виглядав явно слабшим за свого 23-річного конкурента, при тому що рівень одного з лідерів "Динамо" U19 – учасника 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – теж поки достатньо далекий від Миколенка… Прямо зараз здається, що другу частину чемпіонату основним лівим фулбеком розпочне Олександр Караваєв. "За" нього говорять досвід та саме більш глибока інтеграція в командну структуру Луческу. "Проти" аргумент єдиний (але ключовий) – права робоча нога…", – рассуждает Влад Белый (Footclub.com.ua, 19.02.22).

Ну и вакансия центрфорварда по-прежнему остается открытой. Среди игроков этого амплуа в спаррингах результативнее всех был Владислав Кулач (4 мяча). Однако не стоит забывать, что в строй у киевлян возвращается Артем Беседин, пропустивший первую часть сезона из травмы, полученной на чемпионате Европы.

"Думаю, что основным нападающим будет Беседин, на которого делает ставку Луческу. Он понимает, что Артем скучал по большому футболу, и у него нет выхода, он должен дать результат. Беседин должен дозабивать то, что не забил за последние полтора года", – делится мнением Игорь Цыганык (Profootball.ua, 16.02.22).

Впрочем, тут следует рассматривать еще одну кандидатуру – 20-летнего Владислава Ваната. Мирча Луческу регулярно давал игровое время лучшему бомбардиру в истории юношеских чемпионатов Украины – и парень сделал неплохую заявку на то, чтобы претендовать на место в составе. Легкий в ногах, быстрый, резкий, мобильный, он постоянно ищет свободное пространство и варианты для обострений. И два гола в спаррингах тоже идут в зачет.

Специалисты высоко оценивают потенциал этого футболиста.

"Рад за Ваната. С точки зрения взаимодействия в глубине поля не особо что-то получается, но в вещах сугубо позиционных в чужой штрафной очень хорош. А гол забил в ситуации очень напоминающей минут 20-30 средней игры "Динамо" в УПЛ, где 6-7 обороняющихся стабильно сидят в своей штрафной",– отметил после победы киевлян над сербской "Инджией" Михаил Смоловой (1927.kiev.ua, 14.02.22).

"Ванат – очень хороший нападающий. Главный его конек – он все время нацелен на ворота. Пока сложно сказать, как именно он сможет проявить себя в "Динамо", но играть он будет", – полагает Артем Яшкин (Footboom.com,14.02.22).

Между тем, Вивчаренко и Ванат – не единственные молодые воспитанники "Динамо", которыенаходяться в зоне пристального контроля Луческу и могут пополнить обойму основной команды. Пресса, воодушевленная успехом динамовцев в Юношеской лиге УЕФА, вообще, довольно много уделяла внимания новому поколению игроков киевского клуба.

Видеожурнал Yellow на ТК "Футбол", в частности, один из выпусков посвятил капитану "Динамо" U-19 Александру Яцику, играющему на позиции центрального полузащитника:

"В Юношеской Лиге УЕФА он здорово показал себя, сделав четыре ассиста и забив два гола в семи матчах. И это в группе с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой".

Александру сейчас 19 лет – самое время показать себя на взрослом уровне. У футболиста есть все шансы побороться за лучшую зарплату и новый контракт"(Footballua.tv, 16.02.22).

А сайт "Команда 1" опубликовал очень теплый и позитивный материал про центрального защитника Антона Боля, который тоже привлекался к сборам первой команды.

"В эти дни наставник уже национальной сборной Украины воочию смотрит за тем, как Антон Боль играет за первую команду "Динамо". Пока в спаррингах, но это пока. Говорят, что Мирча Луческу просто в восторге от игры этого защитника, а Игорь Костюк рассчитывает на него в ближайшем матче Юношеской лиги УЕФА.

В марте он может сыграть в составе юношеской сборной Украины в элит-раунде чемпионата Европы, но это произойдет только в том случае, если его снова не заберет в молодежку Руслан Ротань. Парень, словом, нарасхват…",– пишет Сергей Демьянчук (Zbirna.com, 18.02.22).

Говоря о прогрессе и потенциале молодых динамовцев, пресса отдает должное отличной работе Академии столичного клуба под руководством Александра Ищенко. И это, к слову, одна из основных причин того, что "Динамо" этой зимой не стало покупать новых игроков.

Все резонно: зачем тратить миллионы на легионеров, тем самым перекрывая дорогу своим талантам? Которые, как показывает пример Виталия Миколенко, могут весьма далеко шагнуть и принести клубу хорошую финансовую прибыль. К тому же, в такую стратегию развития органично вплетаются амбиции и подходы Мирчи Луческу, который всегда любил работать с молодыми игроками.

"Для Луческу возможность выигрывать с "Динамо" титулы в Украине без серьезных затрат на рынке – это шанс увековечить имя в истории отечественного футбола. Мирча хочет, чтобы его помнили не только, как наставника, который развивал таланты многомиллионных бразильцев, но и как тренера, давшего путевку в большой футбол украинским ноунеймам", – предполагает Алексей Сливченко(Sport.ua, 17.02.22).

Другими словами, в данной истории интересы клуба и тренера совпадают. Ну а тот факт, что нынешний кадровый потенциал "Динамо" позволяет конкурировать с дорогостоящими легионерами "Шахтера", сомнений не вызывает. Тем более, что в строй у киевлян возвращается не только Беседин, но и Никита Бурда с Денисом Поповым.

Как подтверждение – несколько цитат экспертов.

"Если проанализировать осеннюю часть чемпионата, то более стабильно эту дистанцию прошли киевляне. Роберто Де Дзерби пока только доносит до своих подопечных свои принципы игры. И зимняя пауза как раз на руку горнякам. Сейчас не нужно форсировать подготовку, учитывая, что не будет еврокубковых матчей. Думаю, весной "Шахтер" прибавит. У него в составе больше индивидуально сильных исполнителей. Однако у "бело-синих", несмотря на большое количество молодежи, есть опыт главного тренера, который изнутри знает украинский чемпионат. Уверен, что весной нас ждет интересное соперничество за первое место", – считает Владимир Езерский (Zbirna.com, 17.02.22).

"Я больше склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет "Динамо". Не в обиду "Шахтеру", но мне игра команды Мирчи Луческу нравится больше. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на поле. К тому же, в составе "бело-синих" много молодых украинцев, которые доказали, чтомогут выступать на высоком уровне", – делится мнением Сергей Назаренко (Zbirna.com, 20.02.22).

"ШАХТЕР": СКОРОСТЬ ВЫШЕ, ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

Если у "Динамо" в спаррингах с результатами было все гладко, то "Шахтер", можно сказать, откровенно удивил: по ходу минувшей недели команда Роберто де Дзерби уступила "Мариуполю" (1:2), обыграла "Астану" из Казахстана (3:0) и расписала мировую с латвийской "Ригой"(0:0).

Понятно, что в контрольных матчах счет на табло – не главное. Тем не менее, у сторонников донецкого клуба появились некоторые сомнения и поводы для беспокойства. Особенно после поражения от "Мариуполя". Ведь ранее азовцы, которые, кстати, стоят первыми на вылет из УПЛ, никогда не брали верх над горняками.

"Шахтер" проиграл "Мариуполю"! Нет, это не сон и не параллельная реальность... Для "Мариуполя" эта победа стала первой за 57-матчевую историю противостояния с донетчанами (с учетом товарищеских игр). 50 поединков выиграл "Шахтер", еще 6 закончились ничьей (из них 4 в чемпионате). А вот увидим ли мы когда-нибудь победу "Мариуполя" над "горняками" в УПЛ или Кубке Украины?..", – резонно задается вопросом журналист Роман Бебех (Dynamo.kiev.ua, 16.02.22).

Подводя итог сборов "Шахтера", СМИ отмечают несколько интересных нюансов. На данный момент, с приходом Нереса и Винисиуса, которые обошлись в 18 млн. евро, у горняков просматривается очень хорошая глубина состава. В этом отношении "Шахтер" определенно дает фору конкуренту.

Практически на каждую позицию у Де Дзерби есть по паре практически равноценных и достаточно опытных исполнителей. Это, несомненно, большой плюс, но с другой стороны может возникнуть проблема: дистанция чемпионата коротка, из еврокубков команда вылетела, а играть хотят все.

Обращают внимание журналисты и на то, что горнякам по-прежнему не хватает надежности в обороне. В игре с "Астаной" их ворота остались сухими лишь благодаря классной игре Трубина, который записал в свой актив два суперсэйва. То же самое касается поединка с "Ригой". А в междусобойчике с "Мариуполем"у "Шахтера" случились два явных привоза: в случае с первым голом неудачно сыграли попавшие под прессинг Матвиенко и Степаненко, ко второму пропущенному мячу привел вынос Бондаря… в спину Пятова.

Впрочем, недостатки в оборонительной стадии "Шахтер" традиционно компенсирует атакующей мощью, и в этом плане нынешней зимой у команды просматривается определенный прогресс. Хотя тоже не без нюансов.

"Шахтар" став ще швидшим, ніж в першій частині сезону, хоч і там з цим все було в порядку. Але це не поширюється на всі стадії гри. Як відомо, їх чотири: позиційна атака, позиційна оборона, та перехідні – з оборони в атаку та навпаки.

Гірники виглядають ураганно при переході з оборони в атаку, коли це швидка контратака або вихід з-під високого прессингу… Гра команди максимально пришвидшилась: в складі вже немає повільного Марлоса, а більшість гравців або швидко біжать, або швидко думають, або і все разом", – пишет Александр Сажко(Ua.tribuna.com, 18.02.22).

При этом он же отмечает, что несколько иначе обстоит ситуация с позиционным нападением: в те отрезки, когда та же "Астана" отказывалась от прессинга и отрабатывала средний блок, футболистам "Шахтера" не удавалось придумать ничего "остренького". Учитывая, что большинство команд УПЛ играют против "Шахтера" от глубокой обороны, можно предположить, что и эта проблема горняков перекочует из первой части сезона во вторую. Правда, у сегодняшнего "Шахтера" больше шансов ее решить.

Как считают журналисты и эксперты, несомненно, тут должен помочь Нерес – с его опытом, классом и умением обыграть соперника один в один. Многого ждут и от талантливого Мудрика, который, кстати, стал лауреатом опроса портала "Золотой талант", по традиции определявшего лучшего футболиста страны в категории U-21 по итогам года.

"Він став одним з героїв прориву Шахтаря до групового раунду Ліги чемпіонів (саме його рейд наприкінці матчу призвів до автоголу Монако) і один за одним виграв чотири з чотирьох місячних опитувань — у серпні, вересні, жовтні та листопаді-грудні….Незважаючи на те, що Трубін і у національній збірній грав, і загалом більше часу провів у складі Шахтаря, наші експерти віддали перевагу представнику атакуючого амплуа. Мудрик потрапив до 106 анкет з 123. Переважно (60 разів) – під №1", – подытожил результаты опроса Андрей Кудырко (Goldtalant.com.ua, 15.02.22).

Выделялся Мудрик и по ходу нынешних сборов. Де Дзерби явно ему доверяет, и футболист делает все, чтобы оправдать авансы.

"Прогрес Мудрика вражає. Кількість вдалих рішень явно збільшилась, і якщо в першій частині сезону було більше авансів від його ефектності, ніж ефективності, то зараз Михайло, здається, знаходить потрібний баланс. При чому може зіграти і в широкій позиції, і в середині, і увірватись за спини захисників, і навіть опуститись та допомогти команді вийти з-під пресингу. Тепер він точно виглядає як гравець стартового складу". (Ua.tribuna.com, 18.02.22).

И еще один нюанс, на который обратили внимание практически все СМИ: "Шахтер" подсократил количество спаррингов по сравнению с предыдущими зимами. В общей сложности вышло семь матчей.

"Итальянский наставник твердо стоит на том, что для него тренировка представляет бОльшую ценность, чем сами игры", – отмечает Георгий Грошев (Ua-football.com, 15.02.22).

"Все рабочие планы имеют право на жизнь. Значит, Де Дзерби так видит ситуацию… А правильно или нет все происходит, покажет сезон", – подводит итог работе горняков в это межсезонье Максим Шацких (Zbirna.com, 18.02.22).

СРЕДСТВО ПРОТИВ ПАНИКИ

Говоря о возобновлении футбольного чемпионата, многие профильные СМИне смогли избежать темы обострения обстановки на восточных границах и угрозы полномасштабного вторжения России в Украину. Причем, далеко не всем удалось выдержать адекватную ситуации тональность. Очевидно, сработало желание хайпануть, несмотря на всю серьезность специфических обстоятельств.

Некоторые СМИ принялись раскручивать сценарий об отказе зарубежных футболистов играть в Украине. А кое-кто и вовсе поспешил с фейком об отмене возобновления сезона в назначенный срок.

Подобные панические и провокационные заявления, конечно же, были неуместны. Более того: они противоречили действительности, озвучиваясь в тот момент, когда представители УПЛ и клубов не допускали сомнений, что все пройдет по плану.

"Наразі як легіонери, так і гравці з українським громадянством зберігають спокій, адже загроза вторгнення виникла не сьогодні і навіть не вчора – у нас 8-й рік триває війна, – так, к примеру, обрисовал настроения в своем клубе генеральный директор "Львова" Вадим Левчук. – Щодо команди, то вона повернулась зі зборів у Туреччині. Наразі у гравців буде декілька днів для відпочинку, після чого розпочнеться підготовка до другої частини УПЛ. Усе це відбуватиметься у штатному режимі"(Ua.tribuna.com, 17.02.22).

Аналогичные комментарии прозвучали из лагерей большинства команд УПЛ – "Шахтера", "Ворсклы", "Зари", "Днепра-1", "Металлиста 1925"… А первыми по этому поводу высказались представители "Динамо".

"Буду играть со своей командой в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь", – процитировала "Трибуна" слова Мирчи Луческу одному из румынских изданий (Ua.tribuna.com, 14.02.22).

"Жодної паніки у нас немає, ми спокійні й готові до різних сценаріїв розвитку подій. Я вірю в те, що в нашій країні все буде гаразд та запрошую вболівальників на трибуни. Нашим командам потрібна їхня підтримка, їхня увага та енергія. Обидві команди "Динамо" докладуть усіх зусиль, щоб порадувати вболівальників не лише позитивними результатами, а й якісною грою", – четко расставил акценты президент "Динамо" Игорь Суркис(Dynamo.kiev.ua, 14.02.22).

Отметим, что его слова очень активно тиражировались в прессе, что лишний раз подтверждает: именно в таких посылах нуждается общественность в нынешний непростой момент.

То же самое касается и патриотичного видеоролика "Динамівці за єдину Україну", который вышел на клубном канале киевлян ко Дню единения. Он набрал почти 40 000 просмотров, получив массу теплых и благодарных отзывов:

"Дякую Динамо та футболістам за позицію в такий непростий для країни час"

"Які ж умнічки! Дякую за відео, до мурах"

"У мене одного очі на мокрому місці? Браво хлопці!!!"

Таким образом, столичный клуб в очередной раз словом и делом продемонстрировал, что его деятельность не ограничивается только лишь футбольным газоном. "Динамо" – это еще и серьезная социальная миссия, к которой "сине-белые" относятся с максимальной серьезностью и ответственностью.

ГДЕ БУДЕМ ИГРАТЬ?

В заключение – о нашей традиционной проблеме, с которой украинский футбол сталкивается каждую весну, когда "вдруг" выясняется, что некоторым командам попросту негде играть.

"До старта весенней части УПЛ остается меньше недели, а вот сомнений относительно готовности стадионов к матчам в условиях зимне-весенней распутицы остается немало",– так начинается статья Евгения Савчука на сайте "Футбум"(Footboom.com, 19.02.22).

Автор материала "В "Авангарде" морозов и слякоти"приводит печальный и бесспорный факт: как минимум пять сертифицированных для матчей УПЛ стадионов в конце февраля – начале марта представляются весьма сомнительными в плане пригодности.

"А хто взагалі допустив до змагань УПЛ стадіон, де не працює підігрів? Яка атестаційна комісія прийняла таке рішення? І чому тоді не допустили львівську "Україну", котру забракували через погані туалети та поламані крісла? Що важливіше: підігрів газону чи туалет?", – возмущается, к примеру, Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 17.02.22).

Отсюда – чехарда со сменой мест проведения поединков, которая, конечно же, вносит излишнюю нервозность в регламент профессионального турнира. В частности, уже официально объявлено, что "Ингулец" в 19-м туре примет киевское "Динамо" не в родном Петрово или Кропивницком, где играл осенью, а на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Инициатором такого переноса стал президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Изначально он планировал приурочить домашнюю игру с чемпионом страны к открытию нового стадиона в Петрово. Но планы пришлось перекроить. Строительство арены затянулось. А поскольку поле в соседнем Кропивницком находится в непонятном состоянии, Поворознюк обратился за помощью к "Динамо". Благо у киевлян на клубной арене все отлажено до мелочей и руководство всегда идет навстречу участникам чемпионата, подставляя плечо своим коллегам уже не первый год.

"Звичайно, можна було стати в позу та сказати, мовляв, якщо не встигли приготувати свій стадіон, це ваші проблеми,– прокомментировал ситуацию президент ФК "Динамо" Игорь Суркис. – Але на користь проведення чемпіонату та всього нашого футболу – грати на нормальних полях та в нормальних умовах.

Ми пішли назустріч "Інгульцю", вдруге в сезоні наш клуб готуватиме поле та нестиме всі витрати на цю підготовку, але в підсумку зіграємо на полі хорошої якості.

Це не лише на користь "Динамо", а й збірної України – зіграти не на городі, а на якісному газоні та уникнути відповідних проблем із гравцями. А витрати на підготовку поля дуже суттєві, ви чудово знаєте, скільки зараз коштує і газ, і електрика"(Fcdynamo.com, 14.02.22).

В аналогичной с "Ингульцем" ситуации оказалась и "Десна", которая должна принимать "Динамо" 6-го марта в рамках 20-го тура и по неофициальной информации уже обратилась к киевлянам с предложением провести игру на их клубной арене.

У черниговчан, как известно, никак не заработает система подогрева, без которой играть при нынешних погодных условиях как минимум опасно для здоровья футболистов.

Вот какое объяснение неготовности арены дает президент клуба Владимир Левин:

"Ми намагались вирішити проблему протягом кількох років поспіль. Своїм коштом клуб на державному стадіоні зробив новий газон та підігрів. Його залишалося лише під'єднати до електричної підстанції, і ми так і не змогли вирішити це питання. Якщо ми під'єднаємо підігрів до старої підстанції, то в районі навколо стадіону може падати напруга…"(suspilne.media, 18.02.22).

По логике вещей в эту и другие печальные истории давно должна была вмешаться национальная ассоциация, чтобы своим статусом и авторитетом убедить местные власти содействовать клубам в решении стадионных проблем. Для "футбольной дипломатии" такого рода вполне подошли бы узнаваемые и уважаемые лица, вице-президенты УАФ: Демяненко, Протасов, Михайличенко, или даже легендарные обладатели "Золотого мяча" Блохин и Беланов.

Прибегни в УАФ к такому нестандартному шагу на пользу общему делу, разве кто бы посмел утверждать, что все, на что способно нынешнее руководство УАФ, это – изображать кипучую деятельность и важно раздувать щеки. Именно так было и по ходу минувшей недели.

Руоковдство УАФ провело рабочее совещание с руководителями УПЛ и ПФЛ, после чего бодро отрапортовало, что подготовка к сезону идет по графику. О проблеме с полями – ни полслова. То же самое – после состоявшегося к Коваливке выездного заседания Исполкома УАФ. Мол, поработали продуктивно и приняли ряд важных решений.

Зато в УАФ не упустили возможности попиариться на теме патриотизма, что он делает при каждом удобном случае. Флешмоб с гигантской футболкой сборной Украины, безусловно, выглядел эффектно. Только одна проблема: за высокопарными и пафосными словами нет реальных дел. От слова "совсем".

Нет реального развития массового и детско-юношеского футбола. Нет даже намека на обещанные к 2020-му году 50 стадионов со стандартными полями в рамках провозглашенного им "футбольного плана Маршалла". Нет нормально организованного чемпионата с качественным судейством… И еще много другого, на чем регулярно акцентируют журналисты и эксперты. Очевидно, все "достижения" вдруг появятся в отчетном докладе на предстоящем вскоре Конгрессе УАФ, где его делегатам будет предложено – не верить глазам своим…