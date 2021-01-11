Во Франции 30-летний футболист умер во время игры

30-летний нападающий Кристофер Мабулу умер во время игры в дворовой футбол с друзьями в своем родном городе Монтфермель, который находится недалеко от Парижа.

Как сообщает издание ouest-france.fr, причиной трагедии стала остановка сердца. Соболезнования родным и близким Мабулу выразили бывшие команды конголезца, опубликовав соответствующие посты в Twitter.

Соболезнования родным и близким Мабулу выразили в "Бастии" Twitter "Бастии"

Соболезнования родным и близким Мабулу выразили в "Нанси" Twitter "Нанси"

Отметим, что Кристофер провел 29 матчей во французской Лиге 1 (высший дивизион) и 58 – в Лиге 2. Он защищал цвета "Бастии", "Шатору" и "Нанси", а также выступал в Греции за "Яннину". Последним клубом нападающего был "Эвиан". Всего на его счету 120 поединков в профессионалах, в которых Мабулу забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Его также вызывали в национальную сборную Конго, но сначала у него были проблемы с документами, а затем Кристофер все же приехал в расположение команды, но так и не вышел на поле во время отборочного матча на Кубок африканских наций в 2018 году.

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