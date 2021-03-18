"Вильярреал" – "Динамо": онлайн видео голов Лиги Европы
В эти минуты киевское "Динамо" играет с испанским "Вильярреалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Динамо.
Счет был открыт уже на 13-й минуте. Морено получил прострельную подачу с фланга и головой легко переиграл Бущана. Спустя 20 минут 28-летний нападающий сборной Испании оформил дубль
"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина 2:0 (первый тайм)
1:0 – 13 Жерар Морено,
2:0 – 36 Жерар Морено.
Вильярреал – Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт, Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Бакка, Жерар Морено.
Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Андриевский, Цыганков, де Пена, Буяльский, Родригеш, Сидорчук.
Предупреждение: Тригерос (17).
Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между этими командами прошел неделю назад и завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.