'Верит в ВСУ как никто': тренер Италии собрался играть в Украине решающий матч отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выразил уверенность в том, что его команда решит задачу выхода на чемпионата Европы 2024 года, который будущим летом состоится в Германии. 64-летний специалист поставил задание своей команду обыграть Северную Македонию 17 ноября, а "потом поехать в Украину".

Об этом Спаллетти заявил в комментарии официальному сайту Европейского футбольного союза (УЕФА), комментируя поражение "скуадры адзурры" от Англии (1:3). Наставник итальянцев забыл о том, что украинцы не могут принимать соперников в родной стране, а встреча с "сине-желтыми" состоится в Леверкузене 20 ноября.

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"Я видел, как команда пыталась сделать то, что я от них просил, и видел некоторые хорошие вещи. Мы также допустили несколько ошибок. При том, что мы действовали неплохо, нам не удалось забить, но как только мы допустили ошибку, мы пропустили. Теперь мы должны выиграть следующую игру, чтобы потом поехать в Украину и побороться за путевку на Евро", – сказал Спаллетти.

Читатели портала Tribuna.com уже назвали итальянца главным болельщиком Вооруженных сил Украины. "Спаллетти верит в ВСУ, как никто другой", – написал один из них.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла команду Мальту с первым голом Михаила Мудрика за "сине-желтых" и вышла на второе место в отборочной группе С. Наш сайт опубликовал все расклады, как команде Реброва выйти на чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини назвал полузащитника "Челси" Михаила Мудрика главной причиной поражения своей команды от Украины в матче отборочного турнира Евро-2024.

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