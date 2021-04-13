Ведущий легионер "Динамо" отреагировал на слухи о том, что он выбыл до конца сезона

Один из ключевых футболистов "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию СМИ, о том, что больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за травмы.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2/3", словенец все еще имеет шансы на возвращение до начала летнего межсезонья. Он объяснил, что получил необычную травму и не хочет форсировать события, чтобы избежать рецидива.

"Это неправда. Я все делаю для того, чтобы вернуться до конца сезона. Не знаю, удастся сыграть или нет, но работаем над тем, чтобы я сыграл до конца сезона. Я уже начал немного бегать. У меня специфическая травма, поэтому важно не торопиться. Работаем над тем, чтобы не было рецидива", – прокомментировал ситуацию с травмой Вербич.

Напомним, что в последний раз он выходил на поле в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса", который состоялся 12 декабря 2020 года. В нынешнем сезоне УПЛ словенец принял участие в 12 поединках, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации, которая появилась в СМИ, "Динамо" начало переговоры о возвращении в команду Андрея Ярмоленко.