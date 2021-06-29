Валидол и корвалол: СМИ показали "истинный" состав сборной Украины на матч со Швецией

Накануне матча сборной Украины по футболу в 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, издание Tribuna представила состав нашей национальной команды, заменив фамилии игроков названиями успокоительных лекарственных средств. Таким образом СМИ напомнила о том, что очень часто концовки поединков с участием нашей сборной получаются весьма нервными.

"С таким составом болельщикам будет спокойнее", – говорится в подписи к картинке в Instagram.

Согласно "ростеру" в атаке будут "играть" барбовал, валидол и ново-пассит. Авторы не упустили случая намекнуть на неудачную игру Руслана Малиновского в прошлом матче с Австрией, назначив на его позицию гидазепам. Это транквилизатор, который спасает от панических атак и тревожности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футболу смогла выиграть лишь у Северной Македонии (2:1).

При этом второй тайм оказался очень нервным, особенно после того, как украинцы заработали пенальти, а Руслан Малиновский не забил пенальти.

В 1/8 финала Украина сыграет против Швеции. Уже стал известен список телеканалов, которые покажут этот поединок.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".