В Верховной Раде предложили "запретить" Лигу чемпионов в Украине

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народу" Галина Янченко предложила запретить рекламу главного спонсора УЕФА российского "Газпрома" на матчах в Украине. У себя в Facebook 33-летняя уроженка Житомира выразила возмущение показом баннеров компани из РФ на игре "Динамо" - "Барселона".

По мнению Янченко это не правильно, когда на восьмой год войны с Россией центральная арена Украины "завешана рекламой компании страны-агрессора".

Депутат заявила, что немедленно зарегистрирует в Верховной Раде законопроект, запрещающий рекламу в нашей стране государственных компаний страны-агрессора.

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"И приглашу коллег к подписанию. Пока украинский Крым и Донбасс оккупированы Российской Федерацией, российским спонсорам здесь не место", – написала Янченко.

В комментариях большинство юзеров высмеяло такую инициативу парламентария, заявив, что такой запрет прежде всего приведет к отсутствию матчей в Украине, так как УЕФА никогда не откажется от своего основного источника финансирования.

"Единственный способ это запретить – не играть в Лиге чемпионов в Украине. Вот вам будут благодарны все болельщики страны", – иронизирует Сергей Фурса.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году киевские власти договаривались с Европейским футбольным союзом о том, что логотип российского спонсора Лиги чемпионов компании "Газпром" не будет представлен на улицах Киева во время финала турнира того сезона.

Тогда в Киеве демонтировали все вывески к финалу Лиги чемпионов с логотипом "Газпрома".