В семье тренера "Динамо" случилось горе

В возрасте 77 лет скончалась Екатерина Ивановна Карас – мать тренера киевского "Динамо" Эмила Караса.

В связи с трагедией столичная команда на своем сайте выразила соболезнование помощнику Мирчи Луческу, а также родным и близким Эмила в связи с тяжелой утратой.

"Глубоко скорбим вместе с семьей Екатерины Ивановны. Светлая память", - говорится в сообщении.

OBOZREVATEL присоединяется к соболезнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 53-летний Карас с 2010 года работал в качестве ассистента Дана Петреску в "Кубани", а затем и в других клубах – катарском "Аль-Араби" и китайском "Цзянсу Сайнти".

В "Динамо" молдаванин Карас является личным помощником и переводчиком Луческу. Специалист вошел в тренерский штаб "бело-синих" в июле прошлого года, когда Мистер подписал контракт со столичным клубом.