Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков согласился с абсурдным мнением кремлевской пропаганды о том, что уровень чемпионата Европы упал из-за отстранением национальной команды РФ. 37-летний представитель страны-агрессорки при этом добавил, что следит за матчами турнира в Германии.

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Об этом Глушаков заявил в интервью порталу Sport24. По словам участника двух чемпионатов Европы и мирового первенства, на Евро-2024 он не поддерживает ни одного из участников, а кроме того, следить за турниром якобы неинтересно из-за отсутствия на нем россиян.

"Смотрю матчи, но ни за кого не болею. Когда есть время, смотрю игры. Нет такого, чтобы фанател за какую-либо сборную. Если бы была сборная России, то болел бы и переживал. Уровень просмотра, наверное, упал. Упал ли тоже уровень самого турнира без участия России? Да, может быть. Просто разные поколения, игроки меняются. С этим все и связано. А так, может быть, вы и правы", – сказал Глушаков.

Отметим, что на чемпионатах Европы сборная России лишь один раз сумела выйти из группы. В ее активе только шесть побед в 20 матчах континентального первенства, причем половину игр команда из РФ выиграла на турнире 2008 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы по футболу в Германии сложилась уникальная ситуация в списке лучших бомбардиров после первого тура.

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