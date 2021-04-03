В России умер чемпион СССР по футболу

Бывший футболист СССР Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. Афонин, игравший на позиции защитника, дважды принимал участие в чемпионатах мира (1966 и 1970 годов).

Он выступал за владимирский "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону), московский ЦСКА. В 1970 году в футболке ЦСКА стал чемпионом СССР.

После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. На посту главного тренера руководил командой ГСВГ (1975—1979), СКА (Хабаровск) (1982—1983). Работал тренером команды "Сокол" (Москва) (1985—1998). С 2001 года занимал должность директора детской спортивной школы "Приалит" в подмосковном Реутове.

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