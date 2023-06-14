В России со словами 'мир – это большая семья' заявили о намерении принять ЧМ по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил уверенность в том, что страна-агрессор вновь будет принимать чемпионат мира, как это было в 2018 году. Функционер отметил, что народы мира должны "слышать и понимать друг друга", забыв о вторжении РФ в Украину.

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Об этом Мутко заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Россиянин добавил, что благодаря первенству планеты в 2018 году мир якобы "открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны".

"И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем. Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА. Конечно, хотелось бы еще раз поучаствовать в конкурсе за право проведения ЧМ, почему бы и нет? Но давайте смотреть на вещи реально. Ситуация в спорте сейчас непростая, но мир – это большая семья, надо жить и пытаться слышать и понимать друг друга", – сказал Мутко.

Ранее бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин пожаловался на "нехорошее отношение" со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера сборной России Валерия Карпина высмеяли в сети после слов о том, что в условиях санкций футбол в РФ "даже где-то вырос".

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