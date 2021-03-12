В России назвали "дном" падение в рейтинге УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал ужасной ситуацию с падением страны на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

По мнению функционера, одну победу клубов из РФ в 26 матчах нынешнего еврокубкового сезона можно охарактеризовать только словом "дно", пишет "Спорт-Экспресс".

"Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого. Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек", – сказал Колосков.

Отметим, что накануне благодаря победе амстердамского "Аякс" над швейцарским "Янг Бойз" в 1/8 финала Лиги Европы Нидерланды вышли на седьмое место в рейтинге УЕФА, опередив Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражений "Динамо" и "Шахтера" в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы Украина увеличила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов.