В России футбольный матч превратился в призрак. Видео

В России случился скандал после матча российской Профессиональной футбольной лиги (второй по силе дивизион) между ставропольским "Динамо" и "Есентуками" из одноименного города.

Встреча прошла в условиях очень густого тумана, из-за которого события на поле не были видны никому, кроме самих игроков.

"Ничего не видно ни мне, ни вам тоже. Приходится комментировать вслепую. Аналогии со страной Туманного Альбиона напрашиваются, но это Ставрополь, 45 параллель", – сказал комментатор после стартового свистка.

Свидетели утверждают, что на расстояние 50 метров от каждого игрока начиналась слепая зона. К 30-й минуте команды уже сделали счет 1:1, но голы не увидел никто, кроме самих футболистов и, возможно, судьи. Болельщики о происходящем узнавали из объявлений диктора.

Главный арбитр матча Вера Олейкина в середине игры увела команды с поля, матч прервали на неопределенное время. Через полчаса команды вернулись и каким-то образом доиграли матч. Итоговый счет 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 17-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России между командами КАМАЗ и "Челябинск" (3:1) случилось крайне необычное удаление из-за "аута по-челябински".